Результат Зеленского снизился после обработки 85% голосов

Центральная избирательная комиссия опубликовала результаты голосования после обработки 85,07% бюллетеней.

Лидер партии «Слуга народа» Владимир Зеленский имеет 30,34% голосов, передает РИА «Новости».

За действующего президента Петра Порошенко проголосовали 16,02% украинцев, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко набрала 13,28% голосов. Четвертым идет глава «Оппозиционной платформы – за жизнь» Юрий Бойко с 11,53%.

Показатель Зеленского снизился уже во второй раз с начала подсчета голосов. Напомним, после обработки 80,20% протоколов шоумен имел результат 30,40%. Порошенко также потерял в голосах – после подсчета 80% бюллетеней у него было 16,03%. Из лидирующей тройки укрепить позиции удалось Тимошенко – до этого она имела 13,24%.

Выборы президента Украины состоялись 31 марта. ЦИК Украины сообщал, что ни один из кандидатов не набирает количества голосов, достаточного для победы в первом туре. Второй тур состоится 21 апреля.

Украинский политолог Руслан Бортник оценил шансы Зеленского на победу во втором туре, политолог Михаил Погребинский дал Зеленскому совет, как не проиграть Порошенко.

Газета ВЗГЛЯД писала, что перед Зеленским в преддверии второго тура стоит непростая задача – получить поддержку пророссийского электората Юго-Востока и не задеть чувств посольства США, которое прямо влияет на киевскую политику.