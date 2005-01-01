Результат Зеленского снизился после обработки 85% голосов

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1 апреля, понедельник  |  Последнее обновление — 17:30  |  vz.ru
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Россияне надувают кредитный пузырь

Первопричина кредитного бума сейчас в латании дыр семейного бюджетаФото: Андрей Махонин/ТАСС
Долговая нагрузка россиян слишком быстро растет и приближается к пику 2014 года, что всерьез беспокоит российский Центробанк. Еще один–два года, и ситуация может оказаться критичной, говорят эксперты. Что же толкает наших сограждан устраивать кредитный бум и как можно их заставить жить по средствам? Подробности...
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США используют крымских татар для новой атаки на Россию

Всего были арестованы 23 крымчанина, подозреваемые в причастности к «Хизб ут-Тахрир» Фото: ЦОС ФСБ РФ/ТАСС
Между Россией и США разгорается новый конфликт, в центре которого – крупнейшая операция силовиков против исламистов в Крыму. Делая вид, что Москва преследует «демократических активистов» и «национальные меньшинства», контролируемые американцами СМИ ставят рекорды по вранью и наглости. Зачем им это нужно? И почему это происходит именно сейчас?  Подробности...
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Религиозным призывникам придется отдать священный долг в армии

Российские священники, как правило, сами в свое время отслужили срочную службуФото: Сорокин Донат/ТАСС
Очередной призыв в Вооруженные силы, начавшийся 1 апреля, коснется десятков тысяч человек. Но что делать тем, кто по религиозным соображениям не желает брать в руки оружие или даже уже является священником? Как служат в Российской армии «святые отцы» и как относятся к ним в армиях других стран мира? Подробности...
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У Клинтон появились шансы вернуться в Белый дом в новом статусе

Хиллари Клинтон пока рано сбрасывать со счетовФото: I-Images/Zuma/Global Look Press
В России начали забыть о Хиллари Клинтон, два с лишним года назад проигравшей Дональду Трампу выборы президента США – и совершенно напрасно. Хотя она практически незаметна в публичном пространстве, бывшая госсекретарь оказывает колоссальное влияние как серый кардинал американской политики. Каким образом и к каким высотам она сегодня стремится? Подробности...
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Самый богатый экс-министр России оказался за решеткой

Журнал «Форбс» оценивал состояние Абызова в 1,2 млрд долларовФото: Александр Рюмин/ТАСС
Ушедший в тень после отставки бывший глава бывшего министерства по делам Открытого правительства Михаил Абызов оказался в центре внимания. По возвращении из Италии, где он жил в последнее время, Абызов, заподозренный в афере на 4 млрд рублей, был заключен под стражу. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляет ФСБ. Подробности...
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Медовый месяц Зеленского с Украиной будет коротким

Глеб Простаков, журналист
При прочих равных Зеленский станет президентом. Но такая победа обострит и без того звенящий политический кризис в стране. У Зеленского нет своей фракции в парламенте, ему не на кого опереться. Он станет президентом без портфеля. Подробности...
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«Вашингтонское болото» нашло способ сдержать Трампа

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Атака на президента последовала с неожиданного направления. Конгресс предпринял ряд действий, направленных на ограничение полномочий главы государства в сфере, которая всегда являлась его исключительной прерогативой – во внешней политике. Подробности...

Как сексуальная революция в США победила «фашизм»

Владимир Можегов, публицист
Если ещё недавно резкие феминистки, веселые геи и защитники прав всевозможных меньшинств вызывали лишь лёгкое удивление добропорядочных граждан, то сегодня эти городские сумасшедшие обратились в монструозную силу. И диктуют нам как жить. Подробности...
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    Роль Берии в истории

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      Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков подарил Владимиру Путину орловского скакуна и киргизскую борзую тайган. Российский лидер, находившийся в республике с государственным визитом, с удовольствием принял подарки. Главы других стран и раньше дарили Путину собак
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      Дональд Трамп принял Александра Овечкина в Белом доме

      Президент США Дональд Трамп принял в Белом доме капитана хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» и основателя общественного движения Putin Team Александра Овечкина, а также других хоккеистов команды, ставших чемпионами НХЛ. «Очень горжусь вами, парни», – сказал президент, отметив, что его дочь Иванка – «огромный фанат» Овечкина
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            Результат Зеленского снизился после обработки 85% голосов

               1 апреля 2019, 17:02
            Фото: Emilio Morenatti/EPA/ТАСС
            Текст: Абдулла Шакиров

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            Центральная избирательная комиссия опубликовала результаты голосования после обработки 85,07% бюллетеней.

            Лидер партии «Слуга народа» Владимир Зеленский имеет 30,34% голосов, передает РИА «Новости».

            За действующего президента Петра Порошенко проголосовали 16,02% украинцев, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко набрала 13,28% голосов. Четвертым идет глава «Оппозиционной платформы – за жизнь» Юрий Бойко с 11,53%.

            Показатель Зеленского снизился уже во второй раз с начала подсчета голосов. Напомним, после обработки 80,20% протоколов шоумен имел результат 30,40%. Порошенко также потерял в голосах – после подсчета 80% бюллетеней у него было 16,03%. Из лидирующей тройки укрепить позиции удалось Тимошенко – до этого она имела 13,24%.

            Выборы президента Украины состоялись 31 марта. ЦИК Украины сообщал, что ни один из кандидатов не набирает количества голосов, достаточного для победы в первом туре. Второй тур состоится 21 апреля.

            Украинский политолог Руслан Бортник оценил шансы Зеленского на победу во втором туре,  политолог Михаил Погребинский дал Зеленскому совет, как не проиграть Порошенко.

            Газета ВЗГЛЯД писала, что перед Зеленским в преддверии второго тура стоит непростая задача – получить поддержку пророссийского электората Юго-Востока и не задеть чувств посольства США, которое прямо влияет на киевскую политику.


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