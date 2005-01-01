Результат Зеленского снизился после подсчета 80% голосов

Центральная избирательная комиссия Украины представила результаты голосования на выборах президента страны после обработки 80,20% бюллетеней.

Глава партии «Слуга народа» Владимир Зеленский набирает 30,40% (после подсчета 70% протоколов у него было 30,45%) голосов. Этот показатель впервые снизился с начала подсчета голосов, сообщает ТАСС.

Продолжает терять позиции и действующий глава государства Петр Порошенко. У него 16,03% (после подсчета 70% протоколов у него было 16,19%). Замыкает тройку лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко с 13,24% (после подсчета 70% протоколов у нее было 13,15%).

ЦИК Украины продолжает подсчет голосов, но уже ясно, что ни один из кандидатов в президенты Украины не набирает количества, достаточного для победы в первом туре. Второй тур состоится 21 апреля.

Украинский политолог Руслан Бортник оценил шансы Владимира Зеленского на победу во втором туре, а политолог Михаил Погребинский дал Зеленскому совет, как не проиграть Порошенко.

Газета ВЗГЛЯД писала, что перед Владимиром Зеленским в преддверии второго тура стоит непростая задача – получить поддержку пророссийского электората Юго-Востока и не задеть чувств посольства США, которое прямо влияет на киевскую политику.