Порошенко потерял позиции после обработки 70% протоколов

Центральная избирательная комиссия Украины обработала 70,03% протоколов; согласно предварительным итогам, на первом месте находится глава партии «Слуга народа» Владимир Зеленский с 30,45% (после подсчета 60% протоколов было 30,36%), а на втором – действующий глава украинского государства Петр Порошенко с 16,19% голосов (было 16,40%).

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко набирает 13,15% (13,09), передает ТАСС со ссылкой на данные ЦИК Украины.

Показатели основных кандидатов меняются незначительно, однако очевиден тренд на укрепление позиций Зеленского, число отданных голосов за которого растет с самых первых публикаций результатов голосования. Позиции Порошенко, напротив, постоянно снижаются, хотя на данный момент речь идет о сотых долях процента. Результаты Тимошенко колеблются то в сторону роста, то в сторону уменьшения.

Напомним, ни один из кандидатов в президенты Украины не набирает количества голосов, достаточного для победы в первом туре. Второй тур состоится 21 апреля.

Украинский политолог Руслан Бортник оценил шансы Владимира Зеленского на победу во втором туре.

Газета ВЗГЛЯД писала, что перед Владимиром Зеленским в преддверии второго тура стоит непростая задача – получить поддержку пророссийского электората Юго-Востока и не задеть чувств посольства США, которое прямо влияет на киевскую политику.