Советник Зеленского высказался по поводу дебатов с Порошенко

Советник кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского Руслан Рябошапка высказал свое мнение по поводу возможных теледебатов со вторым кандидатом Петром Порошенко.

Сторона Зеленского уверена, что им нечего обсуждать с Порошенко, сообщает УНИАН.

По словам Рябошапки, у Порошенко была возможность все доказать и объяснить за пять лет, которые он находился у власти. Он отметил, что дебаты в Украине являются ток-шоу, а не обменом мнениями.

На ваш взгляд Готов ли Порошенко мирно отдать власть в случае поражения на выборах? Да

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«Я не вижу просто смысла начинать эти, извините за грубое слово, собачьи бои, когда люди устраивают ток-шоу, а не дискуссию», – сказал Рябошапка.

Кроме того, он добавил, что не видит необходимости обсуждать на дебатах с Порошенко состав команды Зеленского, поскольку Порошенко считает его «марионеткой Коломойского.

Ранее Национальная общественная телерадиокомпания Украины пригласила Зеленского и Порошенко на дебаты, так как оба прошли во второй тур выборов.

Пока участие в теледебатах не является обязательным, однако 20 марта в украинский парламент внесли законопроект, согласно которому дебаты должны стать обязательными для победителей первого тура.

Напомним, выборы президента прошли на Украине 31 марта. Поскольку ни один из кандидатов не набрал необходимого для победы количества голосов, 21 апреля состоится второй тур выборов.