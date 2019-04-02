Штаб Зеленского заявил о зависимости дебатов с Порошенко от графика «Квартала 95»

Кандидат в президенты Владимир Зеленский готов провести дебаты с действующим главой государства Петром Порошенко перед вторым туром, но только если это позволит сделать его график как художественного руководителя студии «Квартал 95», заявил спикер штаба Зеленского Дмитрий Разумков.

«Да, конечно, учитывая то, что Владимир заявлял, что он готов к этим дебатам. Единственное, я не совсем понимаю относительно графиков – это вопрос к пресс-службе (студии «Квартал 95»)», – передает слова Разумкова РИА «Новости».

Он добавил, что как и когда пройдут дебаты – «это уже другой вопрос», но Зеленский к ним готов.

Ранее советник Владимира Зеленского Руслан Рябошапка выразил мнение, что шоумену нечего обсуждать с Порошенко на возможных теледебатах.

Глава избирательной кампании Порошенко Игорь Грынив также заявлял о готовности действующего президента к теледебатам.

После первого тура голосования Национальная общественная телерадиокомпания Украины пригласила Зеленского и Порошенко на дебаты. Участие в них пока не является обязательным, хотя законопроект об этом рассматривается украинским парламентом.

На выборах президента Украины ни один из кандидатов не набрал необходимого для победы количества голосов, 21 апреля состоится второй тур выборов. Украинцы будут выбирать между Зеленским и Порошенко.