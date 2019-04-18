Зеленский представил свою команду

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский представил людей, которые в случае его победы войдут в аппарат президента.

Презентация членов команды Зеленского состоялась в эфире телеканала «1+1», передает РИА «Новости».

«Это эксперты, это моя команда, это профессиональные люди, молодые специалисты, умные люди, которые пойдут со мной в администрацию президента. Понимаете, мы не раздаем портфелей, мы не раздаем должности. А кто из них будет лучшим, тот и займет ту или иную должность», – заявил шоумен.

Так, медицину будет курировать Евгений Комаровский, за идеологию будет отвечать главный идеолог команды кандидата Руслан Стефанчук, вопросы внутренней политики будут закреплены за Дмитрием Разумковым, а Иван Баканов станет главой партии «Слуга народа». Международной деятельностью, экономикой и финансами займется бывший министр финансов Украины Александр Данилюк, правоохранительной и антикоррупционной деятельностью – советник Зеленского Руслан Рябошапка, Денис Монастырский и Галина Янценко.

Экономическое направление будет курировать Даниил Гетманцев, Иван Апаршин будет отвечать за безопасность и оборону страны, Виктория Стахова – банковскую деятельность, а Ирина Венедиктова будет курировать реформу судебной системы. Кроме Также, по словам Зеленского, за избирательное законодательство будет отвечать Сергей Кальченко, а за образование и науку – Сергей Бабак.

Второй тур президентских выборов на Украине состоится 21 апреля. Дебаты состоятся в прямом эфире 19 апреля на стадионе «Олимпийский» в Киеве. Во вторник команды кандидатов в президенты Украины заключили трехстороннее соглашение с НСК «Олимпийский» относительно дебатов. При этом Зеленский раскритиковал штаб Порошенко из-за новых требований по организации дебатов.