Зеленский раскритиковал новые требования Порошенко к организации дебатов

Кандидат в президенты Украины от партии «Слуга народа» Владимир Зеленский раскритиковал штаб действующего главы государства Петра Порошенко из-за новых требований по организации дебатов на киевском стадионе «Олимпийский».

Так, по словам Зеленского, команда Порошенко требует установить разные сцены для выступлений. «Где вы видели в мире, как вы себе представляете, чтобы два кандидата выступали на двух разных сценах?» – заявил Зеленский в видеообращении в Facebook.

Он добавил, что планирует открыть в центре поля «фанзону» для свободного прохода зрителей, однако штаб Порошенко не поддерживает эту идею и хочет разделить пришедших на дебаты избирателей на сторонников Порошенко и сторонников Зеленского.

Во вторник команды кандидатов в президенты Украины заключили трехстороннее соглашение с НСК «Олимпийский» относительно дебатов Петра Порошенко и Владимира Зеленского 19 апреля.

Перед вторым туром, согласно опросам, за Владимира Зеленского готовы проголосовать72,2%, за Петра Порошенко – 25,4%.

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