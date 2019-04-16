Зеленский увеличил отрыв от Порошенко

Из числа определившихся с выбором во втором туре украинцев 72,2% проголосуют за Владимира Зеленского, только 25,4% готовы отдать свой голос за действующего президента Петра Порошенко, следует из данных опроса Киевского международного института социологии (КМИС).

Из опрошенных 48,4% украинцев заявили, что сейчас проголосовали бы за Зеленского, 17% – за Порошенко. 17,9% заявили, что не определились с выбором, 1,6% собираются испортить бюллетень, 6,3% не собираются участвовать в голосовании, 8,8% отказались отвечать на вопрос, сообщает «Интерфакс-Украина».

На ваш взгляд Готов ли Порошенко мирно отдать власть в случае поражения на выборах? Да

Нет



Из общего числа респондентов, которые собираются голосовать и определились с выбором, 72,2% проголосуют за Зеленского и 25,4% – за Порошенко, 2,4% испортят бюллетень.

Таким образом Зеленский опережает Порошенко на 47 процентных пунктов, передает ТАСС.

При этом 81,8% респондентов, которые собираются голосовать за Зеленского, точно уверены в своем выборе, 12,8% – скорее собираются поддержать его, 4% просто рассматривают его как вариант.

Точно уверены в своем выборе 75,7% избирателей Порошенко.

Опрос был проведен среди двух тысяч респондентов в 129 населенных пунктах всех регионов Украины 9-14 апреля. Статистическая погрешность выборки не превышает 3,3%.

По итогам первого тура выборов президента Украины Петр Порошенко получил 15,95% голосов, его соперник Владимир Зеленский – 30,24%. Второй тур состоится 21 апреля.

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