Зеленский назначил главу администрации президента

Новый президент Украины Владимир Зеленский назначил своего советника по юридическим вопросам Андрея Богдана главой своей администрации.

«Назначить Богдана Андрея Иосифовича главой администрации президента Украины», – говорится в указе, опубликованном на сайте главы государства.

Указ вышел 21 мая 2019 года. Это одно из первых кадровых решений Зеленского на посту украинского президента.

Богдан с 2007 года занимал пост замминистра юстиции Украины, а в 2010 году его назначили заместителем министра кабинета министров. В 2014 году он стал внештатным советником бывшего губернатора Днепропетровской области и олигарха Игоря Коломойского. В том же году пытался баллотировался в Раду от «Блока Петра Порошенко».

Ранее Богдан сообщал, что перестанет временно заниматься адвокатской деятельностью, если будет назначен на государственную должность.

Напомним, Зеленский назначил нового начальника Генштаба и главнокомандующего Вооруженными силами Украины.