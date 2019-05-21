Зеленский заменил начальника Генштаба ВСУ

Новый президент Украины Владимир Зеленский назначил нового начальника Генштаба и главнокомандующего Вооруженными силами Украины.

Уволенного с этой должности Виктора Муженко должен сменить Руслан Хомчак, передает «Интерфакс».

На сайте президента Украины опубликовали соответствующие указы, датированные 21 мая 2019 года.

Отмечается, что Муженко находился на этой должности с 2014 года.

По данным «Страны», Хомчак был первым заместителем командующего Сухопутными войсками Украины с 2016 года, командиром оперативного командования «Юг». Утверждается, что он попал в «иловайский котел» и вышел из него.

С февраля 2017 года был главным инспектором Министерства обороны.

Ранее Зеленский подписал указ о роспуске Верховной рады и назначил досрочные выборы в парламент на 21 июля.

Напомним, во время инаугурации глава государства объявил о роспуске Верховной рады. Позже он пояснил свое решение о роспуске Рады.