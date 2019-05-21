Зеленский объяснил решение распустить Раду

Президент Украины Владимир Зеленский назвал главной причиной решения распустить Верховную раду низкое доверие украинцев к парламенту.

«Главным аргументом для роспуска Верховной рады является очень низкое доверие граждан Украины к этой институции – 4%», – заявил Зеленский при встрече с руководством украинского парламента и фракций.

По его словам, такое отношение граждан свидетельствует о неудовлетворительных результатах работы Рады. «Я, как гарант конституции, обязан гарантировать права граждан Украины», – заявил украинский лидер, слова которого приводятся на его сайте.

При этом он отметил, что юридическим основанием для роспуска парламента является отсутствие коалиции с 2016 года.

Напомним, Зеленский начал свое президентство с объявления о роспуске Рады. При этом он призвал тех же парламентариев почистить руководство силового блока. Кроме того, ради установления мира он даже пообещал пожертвовать, если придется, должностью.