Зеленскому предстоит построить Украину для русских

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Дания продолжает затягивать выдачу разрешения на строительство «Северного потока – 2», что грозит серьезной задержкой ввода трубы в строй. Американцы придумали новые санкции против судов-трубоукладчиков, без которых российский проект просто встанет. Украина начала активно торпедировать подписание нового транзитного контракта, за который еще недавно так яростно билась. Как Россия справится с новыми угрозами? Подробности...
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Климкин был идеальным главой МИД современной Украины

Найти для МИД Украины шефа лучше, чем Климкин, представляется невозможнымФото: Antonio Calanni/AP/ТАСС
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин не выдержал болезненного удара от Совета Европы и ушел в отставку, но пообещал остаться в политике и избраться в Раду. Этот человек руководил МИД постмайданного государства на протяжении пяти лет, став органичной частью режима Порошенко. Над ним часто смеялись, но он идеально соответствовал своей должности, и вот почему. Подробности...
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Возвращение вытрезвителей бессмысленно и опасно

Советские вытрезвители запомнились образцом ужаса и насилияФото: Григорий Сысоев/РИА Новости
В России предлагается вернуть еще один образец чудовищного наследия советского времени – вытрезвители. Статистика утверждает, что якобы именно из-за их отмены выросло число преступлений как пьяными, так и в отношении пьяных. Так ли это на самом деле, помогают ли вытрезвители в борьбе с пьянством и какие меры действительно необходимы? Подробности...
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Почему Госдеп увидел в конфликте с Китаем расовый подтекст

Трамп, как выясняется, воспринимает Китай как чуждую ему цивилизациюФото: Carlos Barria/Reuters
Столкновение США и Китая является расовым конфликтом. Это точка зрения не каких-нибудь неонацистов, а официальное заявление высокопоставленного чиновника Госдепа, вызвавшее скандал в Вашингтоне и гневную реакцию в Пекине. Как в Госдепе аргументируют свою позицию, почему сравнивают Китай с СССР и откуда там берутся подобные убеждения? Подробности...
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«Суперджет» сгорел при посадке

Благодаря профессиональным действиям экипажа большинство пассажиров удалось спастиФото: кадр из видео
В воскресенье вылетевший из Шереметьево в Мурманск самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» загорелся в воздухе, после чего пилоты совершили аварийную посадку в столичном аэропорту. Большинство пассажиров удалось спасти, но есть погибшие и раненые. Предварительной причиной инцидента называется отказ автоматики после удара молнии. Подробности...
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            Зеленскому предстоит построить Украину для русских

            «Украинец – это не в паспорте, а в сердце», уверен Владимир Зеленский   20 мая 2019, 22:21
            Фото: Valentyn Ogirenko/Reuters
            Текст: Дмитрий Бавырин

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            «Тронная речь» нового президента Украины близка к эталонной: красивые формулировки, подкупающие обещания, апелляция к народу и к новым временам, которые приходят на смену старым. Ради установления мира он даже пообещал пожертвовать, если придется, должностью – и вроде бы настроен решительно. Только пожертвовать придется гораздо большим – идеей «Украины для украинцев».

            Все самое интересное в украинской политике обычно происходит в формате перепалки, в стенах парламента традиционно переходящей в драку. На сей раз обошлось без драки – как-никак инаугурация президента, но перепалка все-таки случилась, причем с участием традиционного в таких случаях закоперщика – лидера Радикальной партии Олега Ляшко.

            Народному депутату не понравилось, что новый президент в своей речи дважды перешел на русский язык, говоря о разрешении конфликта в Донбассе. «Спасибо большое, пан Ляшко, что вы продолжаете делить людей», – иронически откликнулся Зеленский, подчеркнув, что «украинец – это не в паспорте, а в сердце».

            Прежде, когда оба участника дискуссии уже были состоявшимися комиками, но политиком считался только один из них, между ними случались стычки и погорячее. Например, в 2016 году Ляшко назвал Зеленского «дегенератом» и «Вовочкой-дюймовочкой», пригрозив, что научит того любить Украину.

            Нынешний «обмен любезностями», хотя и остался в рамках приличия, напрямую затрагивает родовую травму Украины – саму концепцию ее государственного устройства, во многом благодаря которой республику раздирали бесконечные противоречия, в конце концов приведшие ее к войне.

            С рядом оговорок и исключений, все состоявшиеся государства на карте мира можно разделить на две категории – нации-государства и государства-нации.

            С первыми все более-менее понятно, речь идет о традиционных национальных государствах, где национальное – это синоним этнического: Польша, Италия, Япония, Бангладеш, Мадагаскар – и так далее. Один народ, один язык, общее будущее.

            Совсем другое дело – государства-нации. Характерные примеры – США, Индия, Бельгия, Иран, Сингапур, СССР. Языков и этносов в таких государствах может быть много, и людей объединяет «что-то в сердце» – некое общее гражданское чувство, сложившееся в силу исторических и политических причин.

            Для Европы в большей степени характерны нации-государства. Для Америки, Африки и Азии (то есть для бывших колоний, где границы чертились поперек этнической картины) – государства-нации. В прежние времена попытки превратить государство-нацию в нацию-государство иногда оборачивались успехом, но приходилось прибегать к таким средствам, как этноцид. Во второй половине XX века подобная политика чаще приводила к расколу старых государств и образованию новых.

            Но именно по такому пути пошла Украина, получившая в 1991 году независимость неожиданно даже для себя самой. Ей на роду было написано стать государством-нацией, на территории которого проживают несколько крупных групп с различными идентичностями – украинцы, русскоязычные украинцы, русские, крымские татары. Однако киевские мудрецы и их западные кураторы, решив оттолкнуться от России и взять за единый образец «истинно украинский» (по факту – галицийский) вариант идентичности, попытались сделать вчерашнюю УССР нацией-государством – и потерпели предсказуемый крах.

            Украине стоило признать, что она страна как минимум двух языков – и двух взглядов на собственную историю, в корне противоречащих друг другу.

            Это подразумевало чуткость, корректность и аккуратность при подходе к болезненным вопросам языка, культуры и самосознания, в идеале – развод по самоуправляемым квартирам в рамках одного дома, что обычно называют федерацией.

            Вместо этого официальный Киев начал стравливать равноправных граждан, деля историю на «национальную» и «колониальную», церкви на «самостийные» и «пришлые», а языки на «первый сорт» и «браковано».

            Если бы что-то подобное пытались осуществить в Бельгии, ее давно бы не существовало на карте. Аналогичная политика Франко в Испании, напротив, сохранила страну единой, но поддерживалось это единство мерами, которые в современном мире называют фашистскими и считают неприемлемыми.

            Даже если каким-то чудом не доходит до кровопролития (а на Украине до кровопролития дошло), стремление навязать существенной части народа принципиально другую идентичность всегда чревато кризисами – политическими, экономическими, управленческими. Поэтому Украина и находится в хроническом кризисе, а самые успешные ее периоды – годы Леонида Кучмы и Виктора Януковича, то есть тех президентов, которые в силу своего происхождения и идеологической платформы предпочитали искать компромисс между разными частями государства, а не натягивать сову на глобус.

            Если исходить из многочисленных интервью Зеленского, он придерживается той же позиции – компромисса. Не такого, как в Канаде или в России, где официальных языков больше 30, а половинчатого, но все же компромисса. Государственный язык один – украинский, но русскоязычные должны быть защищены от притеснений и чувствовать себя комфортно. Устройство – унитарное, но возможны и автономии, если они так нужны.

            Обещание нового президента добиться полного прекращения войны чрезвычайно амбициозное. Но свою ставку он озвучил, и это высокая ставка – президентский пост. Так Зеленский расставляет приоритеты, в рамках которых национальная гордость галичан стоит гораздо ниже, чем общенациональный мир. Он дает понять, что традиционные угрозы чересчур пассионарных львовян в духе «не будет по-нашему, скинем», его не пугают. И он явно понимает сам, что без автономии для Донбасса (как политической, так и языковой), прекращение войны – это утопия.

            В режиме хронической дискриминации русскоязычных невозможен и крепкий гражданский мир.

            Зеленский выглядит искренним человеком. Да, популистом, да, романтиком, но, будучи русскоязычным евреем, он вряд ли лукавит в своих попытках поставить Украину на рельсы государства-нации, благо альтернативная концепция не принесла ей ничего, кроме разорения и крови. Апологеты украинского проекта нации-государства должны признать поражение и отойти в сторону ради общего блага и новой страны. Эта страна может быть пророссийской или антироссийской, но она не может быть антирусской, поскольку подобная политика направлена против ее же граждан на юге и востоке – такой же несущей конструкции, как и национал-патриоты из западных областей.

            Другое дело, что идеализм – не самое ходовое топливо в политике, и мечты рискуют остаться мечтами. Уровень управленческих талантов нового президента все еще часть беспредметных дискуссий, тогда как степень отмороженности украинских националистов общеизвестна. «Пусть будет хуже, но будет по-нашему» – таково их кредо, что переиздается из сезона в сезон при любых президентах, а объем ресурсов Зеленского для «принуждения к разуму» пока что, кажется, не известен даже ему самому.

            В конце концов токсичность украинской реальности рискует оказаться сильнее зеленского идеализма, чем более, что задача предельно сложная – объединить по принципу взаимоуважительного сосуществования в одном государстве одесситов и галичан, православных и греко-католиков, Жукова и Бандеру. Реальность эта такова, что, в разговорах об украинском будущем разумнее ставить на плохие и очень плохие сценарии.

            Хорошие там не реализуются. Место, наверное, проклято.

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