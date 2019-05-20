Шарий назвал речь Зеленского лучшим выступлением в Раде

Украинский медиаэксперт Анатолий Шарий прокомментировал церемонию вступления Владимира Зеленского в должность президента страны, отметив, что его инаугурационная речь стала лучшим выступлением в Верховной раде из всех, что ему довелось слышать.

«Это лучшее выступление в Раде, что я слышал. Я такого еще не слышал», – написал Шарий в своем Telegram-канале, добавив смайл-ракету.

Шарий также обратил внимание на некоторые моменты торжественной церемонии. «Зеленский в прыжке попытался поцеловать представителя радующегося народа. Классно», – написал он.

«Опущенный Петя (предшественник Зеленского на посту президента Украины Петр Порошенко – прим. ВЗГЛЯД) в третьем ряду смиренно приветствует своего президента. Котомки со всем необходимым в руках пока нет», – заметил Шарий.

На ваш взгляд Каким президентом для Украины будет Владимир Зеленский? Лучше Порошенко

Хуже Порошенко

Таким же как Порошенко



Обратил он внимание и на перепалку Зеленского и главы Радикальной партии Украины Олега Ляшко. «Ручной хуторянин Олег Ренатович Ляшко решил попререкаться с президентом. Хорошо, что в следующей Раде этого чучела не будет», – заметил Шарий.

Владимир Зеленский, в понедельник вступивший в должность президента Украины, предложил кабинету министров освободить место для тех, кто будет думать о будущих поколениях. Кроме того, он объявил о роспуске Верховной рады, а также призвал уволить ряд министров и руководителей ведомств.

Российские журналисты, политологи, блогеры и медиаэксперты активно комментируют вступление Владимира Зеленского в должность президента Украины.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД