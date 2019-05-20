Зеленский стал президентом Украины

Владимир Зеленский в ходе торжественного заседания в Верховной раде принес присягу украинскому народу и получил официальные символы власти, став президентом Украины.

Зеленский принес присягу, положив руку на конституцию Украины и Пересопницкое Евангелие. Приводила его к присяге глава конституционного суда, передает РИА «Новости».

Новый президент произнес следующий текст присяги: «Я, Владимир Зеленский, волей народа избранный президентом Украины, вступая на этот высокий пост, торжественно присягаю на верность Украине. Обязуюсь всеми своими делами защищать суверенитет и независимость Украины, заботиться о благе отчизны и благосостоянии украинского народа, отстаивать права и свободы граждан, соблюдать конституцию Украины и законы Украины, исполнять свои обязанности в интересах всех соотечественников, повышать авторитет Украины в мире».

Новый президент подписал текст присяги и передал его главе конституционного суда, которая и объявила о вступлении Зеленского в должность президента Украины. После этого он получил официальные символы власти главы государства – знак президента в форме орденской цепи, гербовую печать и булаву.

Торжественное заседание по случаю инаугурации новоизбранного президента Украины прошло в Верховной раде.

Перед своей инаугурацией Зеленский сообщил журналистам, что у него нормальное настроение. «Наша главная фишечка – ближе к народу», – отметил Зеленский, передает телеканал «112. Украина».

Перед инаугурацией он выложил в Facebook фото с женой и написал «Новый этап. Мы готовы».

На инаугурации Зеленского присутствовали главы Латвии, Литвы, Эстонии, Грузии и Венгрии. Также присутствуют представители США и Канады, НАТО, ЕС.

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