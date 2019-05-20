Инаугурация Зеленского началась в Киеве

В Верховной раде Украины началось торжественное заседание по случаю инаугурации новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского.

Сам Зеленский пешком пришел в Верховную раду, где проходит его инаугурация.

Украинцы, желающие посмотреть инаугурацию Зеленского, собрались в Мариинском парке и на площади Конституции возле здания Верховной рады.

Украинская полиция усилила охрану общественного порядка в центре Киева. Правоохранители пропускают всех желающих в Мариинский парк и частично на площадь Конституции возле здания украинского парламента, где установлен большой экран. На входах в парк стоят рамки-металлоискатели, а также полицейские кинологи с собаками. Полицейские осматривают личные вещи пришедших посмотреть инаугурацию, передает РИА «Новости».

Проход непосредственно к зданию Верховной рады разрешен только аккредитованным журналистам.

Обстановка в центре Киева, в том числе возле здания Верховной рады, спокойная.

Между тем пробки в Киеве в понедельник с утра перед церемонией инаугурации Зеленского составили 7 баллов. На ситуацию влияют как перекрытые дороги в правительственном квартале и возле Верховной рады Украины, так и несколько ДТП.

Зеленский ранее извинился перед украинцами за неудобства в связи с его инаугурацией.

Между тем ранее на Украине потребовали «отлавливать» прибывших на инаугурацию Зеленского российских журналистов.

На прошлой неделе Рада назначила на 20 мая инаугурацию новоизбранного президента. В ходе церемонии Зеленский принесет присягу украинскому народу и получит официальные символы власти – знак президента в форме орденской цепи, гербовую печать и булаву.

В то же время сообщалось, что инаугурация Зеленского пройдет с существенными отклонениями от традиционного сценария, ни от одной из «фишечек» штаба нового главы государства управление госохраны не отказалось.

На инаугурацию Зеленского приехали главы Латвии, Литвы, Эстонии, Грузии и Венгрии. Также присутствуют представители США и Канады, НАТО, ЕС.

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