На инаугурации Зеленского пообещали «фишечки»

Инаугурация избранного президента Украины Владимира Зеленского пройдет с существенными отклонениями от традиционного сценария, ни от одной из «фишечек» штаба нового главы государства управление госохраны не отказалось, сообщил начальник ведомства Валерий Гелетей.

«Есть много требований к Управлению государственной охраны, но мы будем учитывать эти требования, и все то, что ложится на плечи государственной охраны, я думаю, мы будем выполнять максимально на высоком и профессиональном уровне. Но изменения есть, и эти изменения существенные», – передает его слова ТАСС.

Гелетей заявил, что госохрана не отказалась ни от одной из «фишечек» штаба Зеленского. Несогласие возможно, только если это коснется вопросов безопасности.

«Здесь позиция принципиальная, но пока что все выполняется и нет нерешенных вопросов», – отметил он.

Ранее о «фишечках» говорил сценарист сериала «Слуга народа» Юрий Костюк.

«Думаем о «фишечках». Разумеется, что есть официальная процедура, которую мы уважаем», – сказал Костюк.

Зеленский вступит в должность президента в понедельник. Ожидается, что сразу после этого он может распустить парламент страны.