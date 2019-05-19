Названа предполагаемая дата досрочных выборов в Раду

Предположительно, датой проведения досрочных выборов в Верховную раду станет 14 июля, сообщили украинские СМИ со ссылкой на информированный источник.

По данным источников, после инаугурации Зеленский распустит Раду и назовет датой проведения досрочных выборов в парламент Украины 14 июля. Это, как предполагается, будут первые указы Зеленского, сообщает УНН.

В пятницу в украинских СМИ появился проект указа о досрочном роспуске Верховной рады и назначении внеочередных парламентских выборов. Однако эти документы оказались поддельными.

Газета ВЗГЛЯД писала, что крайний срок для досрочного роспуска Рады – 27 мая.