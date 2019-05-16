Зеленский добился тайных договоренностей с Порошенко

Политическая ситуация на Украине стремительно меняется. Верховная рада приняла решение, еще вчера казавшееся невозможным. Украинский парламент назначил на 20 мая дату вступления Владимира Зеленского в должность, и это имеет для нового президента страны важнейшее значение. Получит ли Зеленский реальную власть и пойдет ли на роспуск Рады?

Верховная рада Украины приняла постановление, по которому срок инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского назначен на 20 мая. Этот срок – самый близкий к определенному самим Зеленским (19 мая). Решение Рады оказалось неожиданным, поскольку на согласительном совете 13 мая руководители только трех из восьми депутатских фракций высказали пожелание поддержать любую дату инаугурации, согласованную с Зеленским. И тут оборона рухнула.

Что случилось?

Скорее всего, произошли какие-то непубличные движения, которые резко изменили расстановку сил в интересах Зеленского.

Внешним проявлением того, что ситуация в стране меняется, стало возвращение на Украину опального олигарха Игоря Коломойского. Однако само по себе это возвращение особой роли сыграть не могло. Были и другие сигналы, свидетельствующие о невозможности договориться. В частности, по ряду не связанных между собой каналов сообщалось, что в Госдепе согласована дата 3 июня.

Учитывая дружное голосование депутатов (315 голосов – квалифицированное большинство), можно быть уверенным, что имеет место договоренность. Например, Петр Порошенко мог предложить Зеленскому отказаться от идеи роспуска Верховной рады, и тот согласился. В принципе, это равноценный размен: Зеленский получает своевременную инаугурацию, а Порошенко – сохранение Рады, в которой он имеет большинство.

Могли быть и какие-то другие договоренности. Например, сама по себе инаугурация 20 мая просто позволяет Зеленскому сохранить лицо, но не более того – ведь даже министров обороны и иностранных дел (т. н. президентская квота в правительстве) он может назначить только с согласия парламента. В случае продолжения противостояния Рада могла в принципе заблокировать выполнение Зеленским президентских обязанностей. Так что этот вопрос также должен был быть предметом переговоров.

Некоторые очертания найденного компромисса станут понятны до конца месяца.

Что зависит от сроков инаугурации

Существует расхожее мнение, что ключевым моментом в развитии политической ситуации на Украине является как раз дата инаугурации президента. Говорили, мол, если Зеленскому удастся продавить свою, сравнительно раннюю, дату (а ему удалось), то у него появляется запас времени для того, чтобы распустить нынешнюю Раду и сформировать на досрочных выборах новый парламент.

Сложность там чисто юридическая – распускать парламент можно не позже чем за полгода до очередных выборов, и последний срок – 27 мая. Сейчас у Зеленского такая возможность есть.

Однако досрочные выборы не так уж нужны Зеленскому. В смысле, нынешний, оппозиционный к нему парламент точно не нужен, но и от проведения досрочных выборов он почти ничего не выигрывает.

Во-первых, сам Зеленский к выборам не готов – партия «Слуга народа» существует только на бумаге, информации о формировании ею структур на местах нет. Желающих присоединиться к самой рейтинговой партии (кстати, ее рейтинг не 73%, а что-то около 25%) будет много, но что потом будет делать с этими людьми сам Зеленский?

Во-вторых, к выборам готов Порошенко. Хотя его партия находится в состоянии полураспада, часть людей, которым просто некуда деваться, еще не нашла себе тропинок для эвакуации, а рейтинг у Порошенко остается довольно высоким (не 25%, которыми бредят «порохоботы», но в парламент его партия гарантированно проходит).

В-третьих, в случае досрочных выборов сохраняется нынешняя смешанная избирательная система (половина депутатов избирается по партийным спискам, а половина – по одномандатным округам), что делает результат выборов принципиально непредсказуемым.

В общем, «быстрая» инаугурация нужна была Зеленскому скорее для сохранения лица, в то время как роспуск Рады давал возможность попугать депутатов (значительная часть из них не имеет шансов переизбраться) и успокоить сторонников, жаждущих перезагрузки политической элиты. Впрочем, вернуться к вопросу досрочных выборов еще не поздно, даже если достигнуты какие-то подковерные договоренности.

Внешний фактор

Наблюдая со стороны, можно подумать, что речь идет о противостоянии Зеленского и Порошенко. Действительно, основная составляющая процесса внутренняя, но есть и внешний фактор, который, учитывая зависимость Украины от Запада, критически важен.

В последнее время мы получили два факта.

11 мая адвокат Трампа Рудольф Джулиани отказался ехать в Киев и встречаться с Зеленским, обосновав это тем, что в окружении последнего присутствуют враги Трампа и США вообще. Все сразу поняли, что имелся в виду Сергей Лещенко, который во время президентских выборов в США совершенно открыто работал в интересах Хиллари Клинтон, используя для этого информацию из «амбарной книги Януковича» (похищенный во время Майдана из штаба Партии регионов гроссбух, где фиксировались финансовые расходы). При помощи этой информации демократам удалось выбить из кампании Трампа Пола Манафорта, что, к несчастью Лещенко, результатов выборов не изменило.

Лещенко не входит в ближний круг Зеленского, да и из штаба избранного президента его выставили еще до заявления американского политика. Но дело ведь не в этом, а в том, что Джулиани публично продемонстрировал недовольство Зеленским со стороны «вашингтонского обкома» (выговор вынесен неофициальным лицом умышленно – иначе бы возникла дипломатическая неловкость, если не скандал).

Европейцы, впрочем, повели себя более хамски. 13–14 мая в Брюсселе проходила конференция, посвященная годовщине «Восточного партнерства». Порошенко на нее пригласили, а Зеленского – нет.

Формально все правильно – Порошенко активно участвовал в продвижении этой программы, а Зеленский еще не вступил в должность. Однако в 2014 году Порошенко пригласили в Нормандию, несмотря на то, что он еще не был президентом (инаугурация прошла уже после его возвращения), а к высадке войск союзников, 60-я годовщина которой отмечалась, не имел никакого отношения во всех смыслах.

В общем, с Зеленским не считаются не только украинские депутаты, но и коллективный Запад. И дело, конечно, не в Лещенко, а в первую очередь в Коломойском.

Фактор Коломойского

Трудно сказать, насколько Коломойский влияет на Зеленского.

С одной стороны, Зеленский, безусловно, относится к «пулу Коломойского». Олигарх финансировал создание студии «Квартал 95» и участвовал в его избирательной кампании (по неофициальной информации, работа штаба кандидата и очень квалифицированных политтехнологов зарубежного происхождения оплачивалась именно совладельцем группы «Приват»).

С другой, Зеленский – не просто пешка. Он не халявщик, а партнер – приносил прибыль, самостоятельно определяя развитие своего бизнеса. Правда, субъективные пожелания Игоря Валерьевича в работе «Квартала», видимо, учитывались. Например, сам он никогда не выставлялся в остросатирическом шоу в неприглядном свете, чего нельзя сказать о его оппонентах и лично неприятных ему людях. Так, в мультсериале «Сказочная Русь» соратник Лещенко Мустафа Найем был выставлен в виде брехливой собаки. Гордый афганец сильно обиделся и не пошел вместе с Лещенко в штаб к Зеленскому, что, возможно, несколько продлит его никчемное политическое существование.

Еще один момент, который заставляет сомневаться в полной подконтрольности Зеленского Коломойскому, состоит в том, что последний слишком много говорит.

Люди, которые действительно на что-то влияют, предпочитают помалкивать. Правда, Коломойский бизнесмен, потому его заявления могут быть элементом закулисного торга и адресованы не широким кругам слушателей/читателей, а вполне определенным личностям.

Кстати, о разговорах. В последнее время Коломойский дал несколько интервью, в которых продемонстрировал свою позицию по ряду принципиально важных вопросов. Причем позиция его существенно отличается от позиции Зеленского. Он, например, утверждает, что в стране идет гражданская война и что с Донбассом надо договариваться. Собственно, он повторяет тезисы, которые высказывал еще в конце 2014 года, когда в разговоре с пранкером Лексусом, выдававшим себя за одного из лидеров ДНР Павла Губарева, выражал симпатии ополченцам и обещал поддержку представителям ДНР на выборах в Верховную раду. Олигарх явно пытался договориться о примирении с Москвой, но там он стал нерукоподаваем еще со времен рейдерского захвата Кременчугского НПЗ...

Однако Западу этого не объяснишь. Дело даже не в том, что США и ЕС принципиально настроены против украинского сверхкрупного капитала, который занимает место, предназначенное для транснациональных компаний (Порошенко в этом отношении ничуть не лучше). Дело именно в том, что Коломойский проявляет готовность к выработке самостоятельной стратегии, что для Запада неприемлемо. Потому Запад будет унижать Зеленского до тех пор, пока тот не продемонстрирует разрыва связей с Коломойским.

Три пути Зеленского

У Владимира Зеленского было не так много вариантов действий.

Первый – хлопнуть шашкой по столу, сказать «я здесь власть» и явиться в Раду с несколькими тысячами сторонников. Аналогичный сигнал послать Западу и Коломойскому. Как человек с поддержкой более половины всех избирателей, он может себе такое позволить.

Ничего такого, понятно, не произошло. Это не соответствует стилю поведения Зеленского. У Зеленского нет нужных для этого ресурсов. Своих избирателей он сам боится. Во всяком случае, сейчас он усиленно посылает сигналы Галичине, что делали до него все президенты, избранные голосами Юго-Востока (это было прощено только Кучме). Вот, например, 16 мая с утра он поздравил всех с Днем вышиванки и сам на себя эту вышиванку надел. В его «Фейсбуке» сразу же появились комментарии о крестике и трусах (Зеленский не скрывает своего еврейского происхождения, а его оговорки позволяют с уверенностью утверждать, что он как минимум не православный)...

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Второй – попытаться договориться и пропетлять. Западу показать свою независимость от Коломойского. Избирателям – способность надавить на депутатов. Депутатам – готовность к диалогу. Единственное – в отношениях с Россией никаких перспектив не видно, а избиратели хотели бы от него сигналов и в этом направлении.

Собственно, именно таким путем действовал президент Порошенко. При этом он не просто сохранил жизнь, но и просидел в президентском кресле весь положенный срок и упрочил свою власть настолько, что еще год назад не было сомнений, что он сможет стать президентом вторично. Увы, это не состоялось в равной степени из-за невосприятия его политики украинским обществом и маниакального стремления США сохранить видимость демократии в своей колонии. Тем не менее, совет Порошенко Зеленскому был довольно-таки дельным. И, похоже, Зеленский им воспользовался.

Третий – чисто инерционный: быть пай-мальчиком, выдерживать все издевательства со стороны Порошенко и депутатов, получить полномочия, а потом... Потом, скорее всего, ничего не будет. Его просто не будут всерьез воспринимать. В том числе и избиратели.

И именно последний вариант даже и сейчас, после решения Рады, выглядит наиболее реальным. Зеленский – человек авторитарного типа, не терпящий других мнений, но, увы, столкнувшись с организованным сопротивлением, сразу теряет пыл.

Способность договариваться Зеленский продемонстрировал. Но договариваться надо не один раз, а постоянно. И, главное, политика немыслима без нарушения договоренностей.