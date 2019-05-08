Коломойский обещал не мстить Порошенко

Украинский олигарх Игорь Коломойский заявил, что не собирается мстить действующему президенту Украины Петру Порошенко, когда к власти придет Владимир Зеленский.

Коломойский сообщил, что планирует вернуться на Украину, когда «избранный президент официально вступит в должность». Олигарх хочет, чтобы его возвращение «записали уже Зеленскому», передает ТАСС со ссылкой на Bihus.Info.

«Не хочу Порошенко статистику улучшать», – заявил Коломойский, отметив, что никто из олигархов, сбежавших с Украины, пока не вернулся.

В последнее время Коломойский живет в Швейцарии и Израиле.

Он заверил, что «лично никому не собирается мстить»: ни Порошенко, ни экс-главе Нацбанка Валерии Гонтаревой.

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При этом Коломойский выразил надежду, что после прихода к власти Зеленского «какой-нибудь начальник юридического управления типа (замглавы администрации президента Алексея) Филатова не будет звонить в суды и давать им команду выпускать Коломойского из страны или не выпускать».

Олигарх рассчитывает, что президент не будет вмешиваться в работу судебных властей, а также не будет «руководить всеми другими ветвями власти типа парламента или правительства».

Коломойский обещал не «использовать» Зеленского и ничего у него не просить.

«Мне ничего не надо», – заявил олигарх.

Напомним, олигарх заявил, что намерен добиваться в судах «справедливости», а не возвращения ему Приватбанка. В том случае, если «была неправильная национализация», Коломойскому не нужен банк: «Дайте нам наш капитал, ровно столько, сколько мы туда внесли (2 млрд долларов)».