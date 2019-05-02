Коломойский назвал конфликт в Донбассе «войной украинцев с украинцами»

В Донбассе продолжается «внутренний гражданский конфликт, внутренняя гражданская война», заявил украинский олигарх Игорь Коломойский.

«А что тут непонятного, слава богу, что она не распространилась на всю территорию», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на Bigus.info.

Он сказал, что в Донбассе наблюдается «горячая фаза» конфликта, при этом «холодная фаза» распространилась по всей стране и выражается в «ненависти друг к другу».

Коломойский заявил, что в «гражданской войне» сражаются «украинцы с украинцами». По его словам, Россия поддерживает одну из сторон, без этой поддержки «украинцы бы помирились между собой».

Олигарх считает, что «Майдан – это плохо», так как «революция – это всегда плохо». По его словам, в результате евромайдана население Украины уменьшилось на 13 млн человек, страна потеряла Крым и Донбасс. В случившемся Коломойский винит не только сам евромайдан, но и власть Виктора Януковича, а также Россию.

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Он обещал не обращаться с просьбами к избранному президенту Украины Владимиру Зеленскому.

«Коломойский самодостаточный человек, ему ничего ни от кого не надо», – сказал олигарх, отметив, что власть ему и раньше ничем не помогала, «главное, чтобы не мешала».

Также Коломойский рассказал об отношениях с главой МВД Украины Арсеном Аваковым: «Мы с Аваковым постоянно общаемся… Поэтому мы считаем, что это общая победа... У нас нет партнерства по поводу выбора Зеленского, у нас есть фан-клуб Зеленского. Мы болеем за Зеленского».

Он добавил, что с Аваковым «и за Юлю (Юлию Тимошенко) болели вместе».

«Мы болели против Пети (Петра Порошенко)», – сказал Коломойский.

Как заявил олигарх, он намерен добиваться в судах справедливости, а не возвращения ему Приватбанка: «Первая цель – это выяснить правильно или не правильно, то есть ограбили меня или все было чисто и кошерно».

В том случае, если «была неправильная национализация», Коломойскому не нужен банк.

«Дайте нам наш капитал, ровно столько, сколько мы туда внесли (2 млрд долларов). Кто должен отдать? Должен отдать новый собственник, то есть министерство финансов, то есть государство», – заявил он, добавив, что готов забрать компенсацию гособлигациями.

Напомним, украинская власть отказывается признавать, что в Донбассе продолжается внутриукраинский конфликт, и делает вид, что воюет не с собственными гражданами, а с Россией.

Москва неоднократно заявляла, что не причастна к событиям на Юго-Востоке Украины, является гарантом урегулирования украинского кризиса, а не стороной конфликта.