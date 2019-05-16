Рада назначила дату инаугурации Зеленского

Верховная рада Украины отказалась назначить инаугурацию избранного президента Владимира Зеленского на 19 мая, несмотря на то, что на этой дате настаивал сам новоизбранный лидер; церемония вступления в должность главы государства пройдет 20 мая.

Назначение инаугурации на 19 мая поддержали лишь 207 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов. Большинство депутатов высказались против 19 мая, так как этот день на Украине традиционно является Днем памяти жертв политических репрессий. Поэтому проводить в этот день инаугурационные торжества и празднования как минимум неуместно, считают парламентарии.

Решение о проведении инаугурации 20 мая поддержали 315 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов, передает РИА «Новости».

В Раде ранее были зарегистрированы семь постановлений о проведении инаугурации Зеленского 17, 19, 20, 26 и 28 мая, а также 1 июня.

Тем временем сторонники Зеленского подходят к зданию Верховной рады. Пока их несколько десятков человек без флагов и символики, они собрались у центрального входа в парламент, передает ТАСС.

Напомним, что сам Зеленский настаивал на приведении его к присяге именно 19 мая, считая, что действующие власти пытаются оттянуть дату инаугурации, чтобы лишить его права роспуска Верховной рады в законодательные сроки.

Дело в том, что Украина остается парламентско-президентской республикой. Иными словами, президент полностью зависим от Рады во внутренней политике, хотя и имеет право вето, которое преодолевается только тремястами голосами депутатов. Правда, президент имеет право распустить парламент, но он может это сделать лишь при определенных условиях, например, если в парламенте развалилась правящая коалиция.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, очередные выборы народных депутатов намечены на 27 октября этого года, полномочия старого парламента продлятся до 27 ноября. Это значит, что крайний срок для досрочного роспуска 27 мая, так как по закону распустить по домам депутатский корпус можно не позднее чем за шесть месяцев до истечения срока полномочий предыдущего созыва Верховной рады. Таким образом после инаугурации у Зеленского останутся считанные дни, чтобы принять решение о роспуске Рады.