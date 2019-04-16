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16 апреля, вторник  |  Последнее обновление — 14:41  |  vz.ru
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Достанутся ли российским рабочим американские миллионы

Американский Ford покидает Россию со скандалом Фото: Петр Ковалев/ТАСС
Российские рабочие закрывающегося американского завода Ford под Санкт-Петербургом устроили пикет. Раньше их забастовки срабатывали: боссы шли на уступки и повышали им зарплату. Теперь рабочие оказались недовольны суммой компенсаций за увольнение в 300–660 тыс. рублей в одни руки, и требуют вдвое больше. Оправданны ли европейские аппетиты российских рабочих? Подробности...
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Предложен способ, как Россия может договариваться с НАТО

Переговоры главы Генштаба ВС РФ Герасимова и верховного главнокомандующего ОВС НАТО СкарпароттиФото: mil.ru
Россия и НАТО более не сотрудничают ни по одному вопросу, заявили в МИД. Совместный Совет в Брюсселе, воскресший на три заседания ради войны с ИГИЛ, опечатан без перспектив к возрождению. Радоваться тут нечему, но правда также и в том, что сотрудничество с НАТО для России теперь бесполезно. Ради своей и мировой безопасности она должна идти другим путем. Подробности...
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В России передумали сажать врачей

Гибель пациента под ножом хирурга предложено отныне считать всего лишь страховым случаемФото: imago stock&people/ТАСС
Минздрав и Следственный комитет, похоже, договорились, как наказывать медиков за врачебные ошибки. Подразумевается, что за «неумышленные преступления» врачей в Уголовном кодексе будут предусмотрены некие «альтернативные наказания». Однако врачи возмущены самой постановкой вопроса о наказании за ошибки – и видят в этом угрозу для развития российской медицины. Подробности...
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Будущему президенту Украины рекомендован ряд жестких мер

Порошенко опасается, что Зеленский первым делом разгонит верховную раду УкраиныФото: Студия Квартал-95
Зеленский еще не успел стать главой государства, а Порошенко уже предостерегает своего без пяти минут преемника от попыток разогнать Верховную раду. Но те, кто симпатизируют Зеленскому, призывают его не созывать сразу новый парламент, а опереться на старый – наверняка к нему сейчас сбегутся прежние сторонники Порошенко. Кроме того, Зеленскому рекомендуют поскорее начать переговоры о примирении с Путиным. Подробности...
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Тюмень спасли от боевиков

Силовая спецоперация в Тюмени завершилась полным превосходством спецслужбФото: Максим Слуцкий/ТАСС
В Тюмени в ходе силовой операции уничтожены двое сторонников запрещенной в России группировки «Исламское государство». Боевики планировали теракты в местах массового скопления людей. На месте происшествия обнаружены взрывные устройства, оружие и экстремистская литература. Насколько серьезную угрозу обществу представляли эти боевики и почему не удается поставить заслон идеологии терроризма? Подробности...
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Нотр-Дам давно наш

Общественное мнение, самые актуальные темы дня в блогосфере
Политика политикой, «у соседа корова сдохла», вот это все. Но Нотр-Дам на каком-то уровне не принадлежит Франции, тем более – современной Франции. Это давно уже часть общей культуры, в которой все мы воспитаны. Это и наш собор. Подробности...

Прекратить прошлую холодную войну было проще

Антон Крылов, журналист
В США не слышат немногочисленные голоса собственных политиков, призывающих к благоразумию в отношениях с Россией. Там никак не могут принять тот факт, что с Россией надо разговаривать уважительно, а не как с побежденной Германией. Подробности...
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Отмена налога для бедных – это про справедливость

Евгений Примаков, Депутат Государственной думы, генеральный директор АНО "Русская гуманитарная миссия"
Людей со сверхдоходами от полутора миллионов рублей в стране не больше 100 тысяч человек. Они не убегут в Лондон, они здесь и сейчас присутствуют в России и будут нести бОльшую ответственность, чем они с комфортом привыкли. Подробности...
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      Алина Санько из Азова стала победительницей в национальном конкурсе «Мисс Россия – 2019». Победительница получила 3 миллиона рублей и корону из белого золота стоимостью свыше 1 миллиона долларов
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            Будущему президенту Украины рекомендован ряд жестких мер

            Порошенко опасается, что Зеленский первым делом разгонит верховную раду Украины   16 апреля 2019, 13:58
            Фото: Студия Квартал-95
            Текст: Алексей Нечаев,
            Михаил Мошкин

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            Зеленский еще не успел стать главой государства, а Порошенко уже предостерегает своего без пяти минут преемника от попыток разогнать Верховную раду. Но те, кто симпатизируют Зеленскому, призывают его не созывать сразу новый парламент, а опереться на старый – наверняка к нему сейчас сбегутся прежние сторонники Порошенко. Кроме того, Зеленскому рекомендуют поскорее начать переговоры о примирении с Путиным.

            Выступая в понедельник на встрече с представителями бизнеса, президент Петр Порошенко вдруг предостерег от роспуска парламента сразу после президентских выборов. «Не добавляют стабильности и намеки на досрочную и абсолютно незаконную попытку роспуска Верховной рады в случае смены президента. Такие призывы уже прозвучали», – цитирует Порошенко «Интерфакс».

            Президент Украины предсказал, что это сразу приведет к политическому кризису – «что поставит под вопрос нашу способность преодолеть пиковые долговые нагрузки, которые ложатся на нашу страну в этом году, особенно в мае и сентябре».

            В устах Порошенко тема разгона Верховной рады прозвучала впервые. Его главный соперник, лидер партии «Слуга народа» Владимир Зеленский по этому поводу пока даже не заикается. Однако в лагере его сторонников, как и в лагере противников, эти прогнозы в последние дни обсуждаются весьма бурно.

            Одним из первых распустить Раду сразу после президентских выборов потребовал бывший кандидат в президенты от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Юрий Бойко. Он сослался на то, что в действующем составе Рада не будет работать, а только – «выполнять какие-то прихоти пока еще действующего президента».

            На ваш взгляд

             
            Готов ли Порошенко мирно отдать власть в случае поражения на выборах?


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            Юридическим поводом для разгона может стать отсутствие там правящей коалиции, ведь коалиция, созданная в 2014 году, де-факто давно распалась. Однако в «Блоке Петра Порошенко» (БПП) в Верховной раде возражают, что юридически факт такого распада еще никто не доказал.

            Министр юстиции Украины (в годы правления Януковича) Елена Лукаш тоже считает, что оснований больше, чем достаточно. «Токсичный и подыхающий парламент может попытаться убить любую инициативу новой команды нового президента. Роспуск парламента – безусловное право президента. Основание – железное: нет коалиции. Можно ли досрочно прекратить полномочия Рады? Вполне» – цитирует ее РИА-Новости.

            Первый зампред «Блока» Алексей Гончаренко подтвердил газете ВЗГЛЯД тот факт, что в кулуарах депутаты от разных фракций, в частности, от «Народного фронта» и БПП, действительно обсуждают возможность роспуска Рады в случае, если Зеленский станет президентом. «В жизни и в политике все возможно. Потому я не исключаю возможность проведения досрочных выборов в Раду», – заявил Гончаренко.

            Он утверждает, что для Зеленского такой шаг был бы весьма выгодным. «Я думаю, разговоры такие идут, потому что из-за нереалистичности программы Зеленского, его рейтинг начнет быстро падать. Поэтому он заинтересован провести парламентские выборы как можно скорее, если, конечно, он будет избран президентом», – сказал Гончаренко.

            Директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский считает, что распустить Раду было бы правильно, поскольку с действующим парламентом новому президенту не удастся реализовать собственную политику.

            Политолог отмечает необходимость жестких мер:

            «Я пришел, я не собираюсь еще полгода терпеть Парубия в кресле спикера, и коалиции нет – мог бы сказать Зеленский, факт отсутствия коалиции давно зафиксирован».

            Напомним, что Украина остается парламентско-президентской республикой. Так, состав правительства там формирует правящая в парламенте коалиция, а президент отвечает только за международную политику и оборону – и назначает соответствующих министров. Президент даже не может ввести военное или чрезвычайное положение, а также объявить войну или мир без одобрения Верховной рады. Иными словами, президент полностью зависим от Рады во внутренней политике, хотя и имеет право вето, которое преодолевается только тремястами голосами депутатов. Правда, президент имеет право распустить парламент, но он может это сделать лишь при определенных условиях, например, если в парламенте развалилась правящая коалиция.

            Однако Погребинский напоминает, что у Зеленского с юридической точки зрения будет очень мало времени (буквально две–три недели), чтобы принять такое решение.

            Очередные выборы народных депутатов намечены на 27 октября этого года, полномочия старого парламента продлятся до 27 ноября. Это значит, что крайний срок для досрочного роспуска 27 мая, так как по закону распустить по домам депутатский корпус можно не позднее, чем за шесть месяцев до истечения срока полномочий предыдущего созыва Верховной рады. Если Зеленский станет президентом в начале мая, то есть сразу после объявления итогов голосования 21 апреля, то у него останутся считанные недели, чтобы принять такое важное решение.

            Впрочем, есть и другая точка зрения. Елена Лукаш уверена, что времени у Зеленского будет гораздо больше. По ее толкованию, полномочия Рады восьмого созыва прекратятся на первом заседании парламента девятого созыва, которое запланировано лишь на середину декабря. «Таким образом, с 1 июня 2019 года у нового президента будет достаточно времени, чтобы подписать указ о досрочном прекращении полномочий этого мерзкого парламента. И ограничительный шестимесячный срок не будет нарушен. В отличие от обязанности иметь коалицию», – написала Лукаш в своем Facebook.

            Политологи, однако, не уверены, что Зеленскому стоит спешить с разгоном парламента, ведь у молодого президента еще нет ни партии, ни соответственно качественного списка кандидатов от этой партии в Верховную раду. «Из-за того, что он не имеет поддержки среди элит, а только среди населения, он как бы висит между ними и избирателями. А там пропасть, которая не заполнена медиаторами, что могли бы поддержать его планы прямо сегодня», – пояснил газете ВЗГЛЯД Михаил Погребинский.

            Он считает, что Зеленскому имеет смысл создать опору еще в старом парламенте – наверняка после его победы многие депутаты сбегутся в его лагерь.

            «Я бы, конечно, попытался действовать одновременно в разных направлениях: создание коалиции в этом парламенте и попытка войти в контакт с Путиным, для того чтобы начать переговорный процесс. Это самые первые вещи, которые надо сделать», – размышляет Погребинский о первых шагах Зеленского в случае победы.

            «Если в результате этой договоренности в Донбассе перестанут стрелять, это будет круто, и он получит аванс дальнейшей поддержки», – резюмировал Погребинский.

            В окружении Порошенко дают понять, что в случае проигрыша бывший президент не сбежит из страны, а будет, скорее всего, тоже баллотироваться в Верховную раду во главе блока своих сторонников. В то же время премьер-министр Владимир Гройсман в понедельник в эфире телеканала ICTV не исключил, что пойдет на выборы в парламенте отдельно от Порошенко, во главе своей собственной политической силы.

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