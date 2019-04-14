Порошенко показал себя шоуменом не хуже Зеленского

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14 апреля, воскресенье  |  Последнее обновление — 19:47  |  vz.ru
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Есть ли в России собственный Илон Маск

Минуты в невесомости за двести тысяч долларов - вот одна из перспективных бизнес-моделейФото: Sergei Remezov/Reuters
День космонавтики заставляет говорить не только о великом прошлом, но и о будущем. А самое перспективное сейчас космическое направление – частные космические компании, особенно это видно на примере выдающихся достижений Илона Маска. Есть ли подобные деятели в России и какими проектами они занимаются? Подробности...
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За что премьер Индии получил высшую награду России

Владимир Путин и Нарендра Моди ценят сложившиеся между ними личные отношенияФото: Михаил Метцель/ТАСС
Владимир Путин наградил индийского премьер-министра высшей наградой России. Указ о присуждении Нарендре Моди ордена Святого апостола Андрея Первозванного появился в пятницу совершенно внезапно – ничто не предвещало такого решения президента России. Однако у награждения индийского лидера есть глубокий личный и важный государственный смысл. Подробности...
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В России передумали сажать врачей

Гибель пациента под ножом хирурга предложено отныне считать всего лишь страховым случаемФото: imago stock&people/ТАСС
Минздрав и Следственный комитет, похоже, договорились, как наказывать медиков за врачебные ошибки. Подразумевается, что за «неумышленные преступления» врачей в Уголовном кодексе будут предусмотрены некие «альтернативные наказания». Однако врачи возмущены самой постановкой вопроса о наказании за ошибки – и видят в этом угрозу для развития российской медицины. Подробности...
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Почему Гитлер променял красную армию на нацизм

Гитлер (справа) с сослуживцами, снимок периода Первой мировой войныФото: Bundesarchiv
Согласно принятой в СССР датировке, ровно 100 лет назад была создана Баварская Советская Республика с красным флагом в качестве государственного и собственной красной армией. Именно там начал свою политическую карьеру Адольф Гитлер. Но что заставило его сменить красную повязку на свастику и возненавидеть тех, кому раньше служил? Подробности...
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Тюмень спасли от боевиков

Силовая спецоперация в Тюмени завершилась полным превосходством спецслужбФото: Максим Слуцкий/ТАСС
В Тюмени в ходе силовой операции уничтожены двое сторонников запрещенной в России группировки «Исламское государство». Боевики планировали теракты в местах массового скопления людей. На месте происшествия обнаружены взрывные устройства, оружие и экстремистская литература. Насколько серьезную угрозу обществу представляли эти боевики и почему не удается поставить заслон идеологии терроризма? Подробности...
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Известный русский весельчак

Екатерина Ракитина, к.ф.н., переводчик
14 апреля 1744 (по некоторым сведениям — 1745) года родился Денис Фонвизин, создавший русскую бытовую комедию. «Не хочу учиться, хочу жениться» и многие другие мемы – его пера дело. История Фонвизина – очень и очень русская. Подробности...
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Кремль поддержал обновление Петербурга

Павел Данилин, политолог
У команды нового питерского градоначальника Александра Беглова в планах глобальное изменение облика города. Правда, для реализации этих планов не всегда имеются механизмы: все-таки Петербург – это не Москва с ее огромным по питерским меркам бюджетом. Подробности...
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Как Голливуд попал в жернова ГУЛАГа

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Для американского консерватора «чувство братства», этого «сборища блудниц и красных», означало заговор с целью свержения традиционного строя. Поэтому масштабные проверки «кошерной долины» общество восприняло с одобрением. Подробности...
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            Порошенко показал себя шоуменом не хуже Зеленского

            В отсутствие соперника, Порошенко вел себя очень уверенно   14 апреля 2019, 19:00
            Фото: SERGEY DOLZHENKO/EPA/ТАСС
            Текст: Михаил Мошкин

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            В воскресенье Петр Порошенко продемонстрировал электорату свои вокальные данные и умение «вести дискуссию» в отсутствие соперника. Владимир Зеленский, как и ожидалось, не приехал на дебаты, дату которых ему пытались навязать. На стадионе в Киеве президент Украины наконец-то рассказал, как поступит в случае победы Зеленского на выборах. Но запомнятся «соло-дебаты» не только этим.

            «Я прийшов, тебе нема» («Я пришел – тебя нет»). Петр Порошенко с явным удовольствием подпевал этой украинской народной песне, которую в финале «сольных дебатов» исполнила группа Kozak System.

            Пока еще действующий глава государства в воскресенье приехал на «дебаты» в национальном спорткомплексе «Олимпийский» со своим соперником, шоуменом Владимиром Зеленским, который не планировал принимать участия в этом мероприятии и сослался на секретную информацию о подготовке провокации. Позже стало известно, что Зеленский присоединился к интернет-публике – смотрел трансляцию в Facebook.

            Как известно, соперники не пришли к компромиссу о времени их битвы. Зеленский сам вызвал Порошенко на открытые дебаты на стадионе и назначил дату: 19 апреля. Порошенко вроде бы согласился – «стадион так стадион» (что ьыстро стало мемом), но настаивал на дебатах 14-го числа. Как считают киевские эксперты, он боялся быть освистанным.

            Тем не менее, на стадионное «шоу» пришло довольно много людей, которые судя по всему, надеялись застать не очередной предвыборный митинг, а полноценный диалог. В итоге, узнав, что Зеленский не пришел, значительная часть зрителей двинулась к выходам, образовалась давка.

            «Даже по форме это было выступление не на стадионе, а в пресс-центре стадиона. Люди сперва собрались за забором и только потом пошли фотографироваться на сам «Олимпийский», – рассказал газете ВЗГЛЯД директор украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

            Несмотря на отсутствие профильного мспециалиста (то есть Зеленского), без шоу не обошлось: пока действующий президент двигался к сцене, толпа скандировала: «Вова, выходи!». При этом Порошенко не только спел, но и станцевал на сцене, хотя и не столь зажигательно, как Борис Ельцин во время тура  «Голосуй, или проиграешь».

            В итоге почти ничего нового действующий президент людям не сообщил. «Естественно, что дебаты сорвались, и по этой причине Порошенко решил посвятить мероприятие своему пиару. Но, честно говоря, ничего нового я там не услышал: Порошенко повторил всё то, что он много раз говорил до этого», – сказал газете ВЗГЛЯД глава Украинского аналитического центра Александр Охрименко.

            В частности, президент Украины в который уже раз противопоставлял себя президенту России.

            Порошенко призывал украинцев выбрать «настоящего президента и главнокомандующего», а не «кота в мешке». Зато Зеленского на сей раз не называли клоуном и наркоманом, более того, Порошенко пообещал уважать выбор украинского народа, если тот проголосует за его оппонента.

            На ваш взгляд

             
            Готов ли Порошенко мирно отдать власть в случае поражения на выборах?


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            При этом, вопреки неоднократным обещаниям «извлечь урок» из провала в первом туре, Порошенко не обещал стране никаких принципиальных перемен. Напротив, сообщил, что оставит на месте ключевых министров нынешнего правительства.

            Однако, отмечает Бортник, в качестве расширенной пресс-конференции президента нынешнее событие имеет определенную ценность. «Впервые за два, а то и два с половиной года Порошенко был не «в теплой ванне» заранее согласованных вопросов, – указывает эксперт. - Присутствовали неангажированные журналисты, президенту приходилось отвечать на сложные и острые вопросы. Наверное, это стало возможным благодаря поражению Порошенко в первом туре».

            По словам Бортника, воспринимать произошедшее надо  как политтехнологию». «Зеленскому невыгодно было приходить 14-го. Если бы дебаты прошли сейчас – Порошенко имел бы преимущество в том, что касается «разгона сигнала». Что бы ни произошло в воскресенье на дебатах (если бы они состоялись), пресса, подконтрольные действующему президенту, его финансовые ресурсы – все это помогло бы доказывать обществу то, что Зеленский некомпетентен, что он струсил и так далее», - считает эксперт.

            В итоге Порошенко все равно использовал эту карту. Например, говорил о том, что Зеленский проявил неуважение не к президенту страны, который «сцепил бы зубы и стерпел», а неуважение к народу и к избирателям. И заявил, что ждет Зеленского на эфире программы «Свобода слова» в понедельник вечером, а е еще 19 апреля, но уже не на стадионе «Олимпийский», а на телеканале «Общественный».

            То, что Зеленский не пришел, может повлиять на избирательную кампанию, хотя и не критично,

            полагает Бортник. «Победить сегодня таким образом невозможно, – говорит эксперт. –  Возможно, что Порошенко мог бы отыграть какие-то проценты за счет неопределившихся. Но отыгрыш этих процентов при разрыве 70 на 30 (так оцениваются шансы на победу Зеленского и Порошенко – прим. ВЗГЛЯД) серьезно на кампанию не повлияет».

            «Если действующий президент считает, что именно так надо действовать, то пускай действует. Но, с моей точки зрения, понимая, что он уже не сможет переиграть Зеленского с точки зрения пиара, надо поступать как-то по-другому», – согласен с ним Александр Охрименко.

            Напомним,  по данным опроса, который провела социологическая группа «Рейтинг», за Зеленского выступают 61% респондентов, за Порошенко 24%. И есть опасения, что проигрывающий президент действительно попытается «поступить как-нибудь по-другому».


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