Порошенко показал себя шоуменом не хуже Зеленского

В воскресенье Петр Порошенко продемонстрировал электорату свои вокальные данные и умение «вести дискуссию» в отсутствие соперника. Владимир Зеленский, как и ожидалось, не приехал на дебаты, дату которых ему пытались навязать. На стадионе в Киеве президент Украины наконец-то рассказал, как поступит в случае победы Зеленского на выборах. Но запомнятся «соло-дебаты» не только этим.

«Я прийшов, тебе нема» («Я пришел – тебя нет»). Петр Порошенко с явным удовольствием подпевал этой украинской народной песне, которую в финале «сольных дебатов» исполнила группа Kozak System.

Пока еще действующий глава государства в воскресенье приехал на «дебаты» в национальном спорткомплексе «Олимпийский» со своим соперником, шоуменом Владимиром Зеленским, который не планировал принимать участия в этом мероприятии и сослался на секретную информацию о подготовке провокации. Позже стало известно, что Зеленский присоединился к интернет-публике – смотрел трансляцию в Facebook.

Как известно, соперники не пришли к компромиссу о времени их битвы. Зеленский сам вызвал Порошенко на открытые дебаты на стадионе и назначил дату: 19 апреля. Порошенко вроде бы согласился – «стадион так стадион» (что ьыстро стало мемом), но настаивал на дебатах 14-го числа. Как считают киевские эксперты, он боялся быть освистанным.

Тем не менее, на стадионное «шоу» пришло довольно много людей, которые судя по всему, надеялись застать не очередной предвыборный митинг, а полноценный диалог. В итоге, узнав, что Зеленский не пришел, значительная часть зрителей двинулась к выходам, образовалась давка.

На эту тему

«Даже по форме это было выступление не на стадионе, а в пресс-центре стадиона. Люди сперва собрались за забором и только потом пошли фотографироваться на сам «Олимпийский», – рас сказал газете ВЗГЛЯД директор украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

Несмотря на отсутствие профильного мспециалиста (то есть Зеленского), без шоу не обошлось: пока действующий президент двигался к сцене, толпа скандировала: «Вова, выходи!». При этом Порошенко не только спел, но и станцевал на сцене, хотя и не столь зажигательно, как Борис Ельцин во время тура «Голосуй, или проиграешь».

В итоге почти ничего нового действующий президент людям не сообщил. «Естественно, что дебаты сорвались, и по этой причине Порошенко решил посвятить мероприятие своему пиару. Но, честно говоря, ничего нового я там не услышал: Порошенко повторил всё то, что он много раз говорил до этого», – сказал газете ВЗГЛЯД глава Украинского аналитического центра Александр Охрименко.

В частности, президент Украины в который уже раз противопоставлял себя президенту России.

Порошенко призывал украинцев выбрать «настоящего президента и главнокомандующего», а не «кота в мешке». Зато Зеленского на сей раз не называли клоуном и наркоманом, более того, Порошенко пообещал уважать выбор украинского народа, если тот проголосует за его оппонента.

На ваш взгляд Готов ли Порошенко мирно отдать власть в случае поражения на выборах? Да

Нет



При этом, вопреки неоднократным обещаниям «извлечь урок» из провала в первом туре, Порошенко не обещал стране никаких принципиальных перемен. Напротив, сообщил, что оставит на месте ключевых министров нынешнего правительства.

Однако, отмечает Бортник, в качестве расширенной пресс-конференции президента нынешнее событие имеет определенную ценность. «Впервые за два, а то и два с половиной года Порошенко был не «в теплой ванне» заранее согласованных вопросов, – указывает эксперт. - Присутствовали неангажированные журналисты, президенту приходилось отвечать на сложные и острые вопросы. Наверное, это стало возможным благодаря поражению Порошенко в первом туре».

По словам Бортника, воспринимать произошедшее надо как политтехнологию». «Зеленскому невыгодно было приходить 14-го. Если бы дебаты прошли сейчас – Порошенко имел бы преимущество в том, что касается «разгона сигнала». Что бы ни произошло в воскресенье на дебатах (если бы они состоялись), пресса, подконтрольные действующему президенту, его финансовые ресурсы – все это помогло бы доказывать обществу то, что Зеленский некомпетентен, что он струсил и так далее», - считает эксперт.

В итоге Порошенко все равно использовал эту карту. Например, говорил о том, что Зеленский проявил неуважение не к президенту страны, который «сцепил бы зубы и стерпел», а неуважение к народу и к избирателям. И заявил, что ждет Зеленского на эфире программы «Свобода слова» в понедельник вечером, а е еще 19 апреля, но уже не на стадионе «Олимпийский», а на телеканале «Общественный».

То, что Зеленский не пришел, может повлиять на избирательную кампанию, хотя и не критично,

полагает Бортник. «Победить сегодня таким образом невозможно, – говорит эксперт. – Возможно, что Порошенко мог бы отыграть какие-то проценты за счет неопределившихся. Но отыгрыш этих процентов при разрыве 70 на 30 (так оцениваются шансы на победу Зеленского и Порошенко – прим. ВЗГЛЯД) серьезно на кампанию не повлияет».

«Если действующий президент считает, что именно так надо действовать, то пускай действует. Но, с моей точки зрения, понимая, что он уже не сможет переиграть Зеленского с точки зрения пиара, надо поступать как-то по-другому», – согласен с ним Александр Охрименко.

Напомним, по данным опроса, который провела социологическая группа «Рейтинг», за Зеленского выступают 61% респондентов, за Порошенко 24%. И есть опасения, что проигрывающий президент действительно попытается «поступить как-нибудь по-другому».