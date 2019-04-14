Украинский политолог оценил «соло-дебаты» в исполнении Порошенко

«Воспринимать произошедшее надо просто как расширенную пресс-конференцию и как политтехнологию», – сказал газете ВЗГЛЯД украинский политолог Руслан Бортник, комментируя сольное выступление Порошенко перед журналистами в зале для прессы на стадионе «Олимпийский» в Киеве. Владимир Зеленский не приехал, так как ранее приглашал Порошенко для встречи на стадионе только 19 апреля.

«Еще неделю назад было известно, что Зеленский не придет 14 апреля, – подчеркивает украинский политолог Руслан Бортник. – Зеленскому особенно невыгодно было приходить 14-го. Если бы дебаты прошли сейчас – Порошенко имел бы преимущество в том, что касается «разгона сигнала» и расшивки дебатов. Что бы ни произошло сегодня на дебатах, медиа, подконтрольные действующему президенту, его финансовые ресурсы – все это помогло бы доказывать обществу то, что «Зеленский не победил», что он не компетентен и т. п. Понятно, что это было бы технологическое преимущество действующего президента, и понятно, почему Зеленский не пришел».

Но, отмечает Бортник, и в качестве расширенной пресс-конференции президента нынешнее событие имеет определенную ценность. «Впервые за два, а то и два с половиной года, Порошенко был не «в теплой ванне» заранее согласованных вопросов, – указывает эксперт. Присутствовали не ангажированные журналисты, президенту приходилось отвечать на сложные и острые вопросы, отмечает Бортник. Это стало возможным, «наверное, благодаря поражению Порошенко в туре».

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«Но даже по форме, как известно, это было не выступление на стадионе, а выступление в пресс-центре стадиона. Люди фотографировались за забором, а уже только потом пошли фотографироваться на сам «Олимпийский», – отмечает Бортник.

«Ключевая цель этого мероприятия – еще раз «разогнать» через украинские телеканалы тезис о том, что Зеленский боится идти на дебаты. Думаю, что это повлияет на избирательную кампанию, но не критично, – полагает украинский политолог. – Таким образом победить сегодня невозможно. Но, возможно, Порошенко мог бы отыграть какие-то проценты за счет неопределившихся. Но отыгрыш этих процентов при разрыве 70 на 30 (так оцениваются шансы на победу Зеленского и Порошенко – прим. ВЗГЛЯД) серьезно на кампанию не повлияет».

В воскресенье Порошенко приехал на «дебаты» со своим соперником Владимиром Зеленским, который и не планировал принимать участие в мероприятии, так как кандидаты в президенты Украины не пришли к компромиссу по этому вопросу. Порошенко более часа выступал без оппонента и даже пел песни.

Зеленский заявлял, что считает теледебаты, на которых настаивает Порошенко, пережитком прошлого, и призывал встретиться 19 апреля на стадионе.

По мнению экспертов, Порошенко совершил «многоходовку», чтобы избежать дебатов с Зеленским на стадионе 19 апреля, так как боялся быть освистанным.

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