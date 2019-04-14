Порошенко спел «Ти ж мене підманула»

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14 апреля, воскресенье  |  Последнее обновление — 16:36  |  vz.ru
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Есть ли в России собственный Илон Маск

Минуты в невесомости за двести тысяч долларов - вот одна из перспективных бизнес-моделейФото: Sergei Remezov/Reuters
День космонавтики заставляет говорить не только о великом прошлом, но и о будущем. А самое перспективное сейчас космическое направление – частные космические компании, особенно это видно на примере выдающихся достижений Илона Маска. Есть ли подобные деятели в России и какими проектами они занимаются? Подробности...
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За что премьер Индии получил высшую награду России

Владимир Путин и Нарендра Моди ценят сложившиеся между ними личные отношенияФото: Михаил Метцель/ТАСС
Владимир Путин наградил индийского премьер-министра высшей наградой России. Указ о присуждении Нарендре Моди ордена Святого апостола Андрея Первозванного появился в пятницу совершенно внезапно – ничто не предвещало такого решения президента России. Однако у награждения индийского лидера есть глубокий личный и важный государственный смысл. Подробности...
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В России передумали сажать врачей

Гибель пациента под ножом хирурга предложено отныне считать всего лишь страховым случаемФото: imago stock&people/ТАСС
Минздрав и Следственный комитет, похоже, договорились, как наказывать медиков за врачебные ошибки. Подразумевается, что за «неумышленные преступления» врачей в Уголовном кодексе будут предусмотрены некие «альтернативные наказания». Однако врачи возмущены самой постановкой вопроса о наказании за ошибки – и видят в этом угрозу для развития российской медицины. Подробности...
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Почему Гитлер променял красную армию на нацизм

Гитлер (справа) с сослуживцами, снимок периода Первой мировой войныФото: Bundesarchiv
Согласно принятой в СССР датировке, ровно 100 лет назад была создана Баварская Советская Республика с красным флагом в качестве государственного и собственной красной армией. Именно там начал свою политическую карьеру Адольф Гитлер. Но что заставило его сменить красную повязку на свастику и возненавидеть тех, кому раньше служил? Подробности...
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Тюмень спасли от боевиков

Силовая спецоперация в Тюмени завершилась полным превосходством спецслужбФото: Максим Слуцкий/ТАСС
В Тюмени в ходе силовой операции уничтожены двое сторонников запрещенной в России группировки «Исламское государство». Боевики планировали теракты в местах массового скопления людей. На месте происшествия обнаружены взрывные устройства, оружие и экстремистская литература. Насколько серьезную угрозу обществу представляли эти боевики и почему не удается поставить заслон идеологии терроризма? Подробности...
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Известный русский весельчак

Екатерина Ракитина, к.ф.н., переводчик
14 апреля 1744 (по некоторым сведениям — 1745) года родился Денис Фонвизин, создавший русскую бытовую комедию. «Не хочу учиться, хочу жениться» и многие другие мемы – его пера дело. История Фонвизина – очень и очень русская. Подробности...
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Кремль поддержал обновление Петербурга

Павел Данилин, политолог
У команды нового питерского градоначальника Александра Беглова в планах глобальное изменение облика города. Правда, для реализации этих планов не всегда имеются механизмы: все-таки Петербург – это не Москва с ее огромным по питерским меркам бюджетом. Подробности...
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Как Голливуд попал в жернова ГУЛАГа

Владимир Можегов, публицист
Для американского консерватора «чувство братства», этого «сборища блудниц и красных», означало заговор с целью свержения традиционного строя. Поэтому масштабные проверки «кошерной долины» общество восприняло с одобрением. Подробности...
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            Порошенко спел «Ти ж мене підманула»

               14 апреля 2019, 16:08
            Фото: EPA/SERGEY DOLZHENKO/ТАСС
            Текст: Ольга Никитина

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            Кандидат в президенты Украины, действующий глава государства Петр Порошенко, завершая выступление на сцене киевского стадиона «Олимпийский», спел отрывок из песни «Ти ж мене підманула» («Ты ж меня обманула»).

            «Я сейчас схожу со сцены, мы идем на стадион, делаем совместную фотографию. Пусть видит вся страна и весь мир, что Порошенко с народом», – приводит его слова РИА «Новости».

            Порошенко спел дуэтом с украинским певцом Иваном Ланьо, вокалистом украинской рок-группы KOZAK SYSTEM, а затем повел толпу своих сторонников фотографироваться под звучащий со сцены марш националистов.

             

            В воскресенье Порошенко приехал на «дебаты» со своим соперником Владимиром Зеленским, который и не планировал принимать участие в мероприятии, так как кандидаты в президенты Украины не пришли к компромиссу по этому вопросу. Порошенко более часа выступал без оппонента.

            На ваш взгляд

             
            Готов ли Порошенко мирно отдать власть в случае поражения на выборах?


            Обсуждение: 96 комментариев

            Зеленский заявлял, что считает теледебаты, на которых настаивает Порошенко, пережитком прошлого и призывал встретиться 19 апреля на стадионе.

            По мнению экспертов, Порошенко совершил «многоходовку», чтобы избежать дебатов с Зеленским на стадионе 19 апреля, так как боялся быть освистанным.

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