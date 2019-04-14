Порошенко спел «Ти ж мене підманула»

Кандидат в президенты Украины, действующий глава государства Петр Порошенко, завершая выступление на сцене киевского стадиона «Олимпийский», спел отрывок из песни «Ти ж мене підманула» («Ты ж меня обманула»).

«Я сейчас схожу со сцены, мы идем на стадион, делаем совместную фотографию. Пусть видит вся страна и весь мир, что Порошенко с народом», – приводит его слова РИА «Новости».

Порошенко спел дуэтом с украинским певцом Иваном Ланьо, вокалистом украинской рок-группы KOZAK SYSTEM, а затем повел толпу своих сторонников фотографироваться под звучащий со сцены марш националистов.

В воскресенье Порошенко приехал на «дебаты» со своим соперником Владимиром Зеленским, который и не планировал принимать участие в мероприятии, так как кандидаты в президенты Украины не пришли к компромиссу по этому вопросу. Порошенко более часа выступал без оппонента.

На ваш взгляд Готов ли Порошенко мирно отдать власть в случае поражения на выборах? Да

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Зеленский заявлял, что считает теледебаты, на которых настаивает Порошенко, пережитком прошлого и призывал встретиться 19 апреля на стадионе.

По мнению экспертов, Порошенко совершил «многоходовку», чтобы избежать дебатов с Зеленским на стадионе 19 апреля, так как боялся быть освистанным.

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