Отказ Порошенко от дебатов 19 апреля объяснили боязнью быть освистанным

Глава Украинского аналитического центра экономист Александр Охрименко прокомментировал нежелание Петра Порошенко согласиться на предложение Владимира Зеленского и провести дебаты на НСК «Олимпийский» в Киеве 19 апреля, за два дня второго тура выборов.

Охрименко сказал RT, что Порошенко, вероятно, уже не видит необходимости в этих дебатах. «Скорее всего, он понимает, что переиграть Зеленского не получится, а дебаты могут только увеличить антипиар», – объяснил эксперт.

По словам аналитика, формат встречи, который предлагает Зеленский, невыгоден Порошенко.

«Но я думаю, что и Зеленский, и Порошенко решили перехитрить своих избирателей и таким красивым маневром фактически сорвать встречу», – считает эксперт.

Охрименко считает, что Порошенко, скорее всего, был бы не против дебатов в студии, потому что там он смог бы «хоть как-то сыграть против Зеленского».

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«Но когда последний предложил стадион, Петр Алексеевич не мог отказаться. И была разработана такая многоходовка, чтобы дебаты не состоялись», – пояснил он.

Для Порошенко на стадионе есть большой риск быть освистанным, что стало бы колоссальным ударом для действующего президента страны, продолжил аналитик.

«Он решил таким красивым образом избежать позора», – заключил Охрименко.

Напомним, кандидаты в президенты Украины не пришли к компромиссу по вопросу проведения дебатов на НСК «Олимпийский». Порошенко, сперва согласившийся на участие в дебатах на стадионе, настаивает на дискуссии в эфире Общественного телевидения 19 апреля, как это предусматривает закон. Зеленский считает теледебаты пережитком прошлого и призывает встретиться на стадионе 19 апреля.

В воскресенье Порошенко прибыл на «Олимпийский», а его оппонент проигнорировал мероприятие.

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