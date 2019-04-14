Порошенко прибыл на стадион «Олимпийский» для дебатов с Зеленским

Кандидат в президенты Украины, действующий глава государства Петр Порошенко в воскресенье, 14 апреля, прибыл в Национальный спортивный комплекс «Олимпийский» для проведения дебатов с Владимиром Зеленским.

Порошенко прибыл на стадион с семьей, передает РИА «Новости» со ссылкой на трансляцию украинского ТВ.

Действующий президент страны прошел к сцене, толпа скандирует: «Вова, выходи!».

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Обращаясь к собравшимся, Порошенко призвал во втором туре сделать выбор в пользу «настоящего президента». «Страна не хочет покупать кота в мешке, страна должна выбрать настоящего президента и главнокомандующего», – приводит его слова ТАСС.

Порошенко также призвал Зеленского немедленно явиться на стадион, иначе он будет приглашать его каждый день на телеэфир. Он добавил, что будет ждать Зеленского до 15.00 по местному времени (совпадает с мск).

На сцене, установленной для «дебатов» с участием одного кандидата, показали Порошенко с ирокезом.

Скажите, а креативщики Петра в самом деле думают, что таким его портрЭтом они переманят молодёжь на свою сторону??? По-моему, отпугнёт не только молодёжь! pic.twitter.com/clurln0JZR — Vladimir Kornilov (@Kornilov1968) 14 апреля 2019 г.

Напомним, кандидаты в президенты Украины не пришли к компромиссу по вопросу проведения дебатов на НСК «Олимпийский». Порошенко, сперва согласившийся на участие в дебатах на стадионе, настаивает на дискуссии в эфире Общественного телевидения 19 апреля, как это предусматривает закон. Зеленский считает теледебаты пережитком прошлого и призывает встретиться на стадионе 19 апреля. При этом Порошенко считает, что дебаты на стадионе должны пройти 14 апреля, в воскресенье он готовится приехать на «Олимпийский».

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