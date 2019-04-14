Перед возможными дебатами на «Олимпийском» в Киеве усилили охрану

Украинские правоохранительные органы усилили охрану в районе национального спорткомплекса «Олимпийский» в Киеве, куда в воскресенье должен прибыть президент Украины Петр Порошенко на возможные дебаты с кандидатом в президенты Владимиром Зеленским.

В районе стадиона дежурят усиленные наряды полиции и военные Нацгвардии, передает РИА «Новости».

Зеленский и Порошенко готовятся к предвыборным дебатам, которые, как ожидается, пройдут на НСК «Олимпийский». При этом Зеленский предлагал провести их 19 апреля, а Порошенко настаивает на проведении дебатов 14 апреля.

Ранее по требованию шоумена оба кандидата сдали медицинские тесты на наличие алкоголя и наркотиков в крови.