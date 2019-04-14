Порошенко с ирокезом показали на сцене «Олимпийского»

Штаб кандидата в президенты Украины Петра Порошенко установил для действующего главы украинского государства сцену возле НСК «Олимпийский» в Киеве, там в воскресенье, 14 апреля, политик будет ожидать своего оппонента Владимира Зеленского.

Сцена установлена возле центрального входа на стадион, на ней смонтированы два больших монитора. Проход к сцене возможен для всех желающих через рамки-металлоискатели. На сцене установлена музыкальная аппаратура и микрофон, передает РИА «Новости».

На мониторах горит изображение человека, похожего на Порошенко с ирокезом, а также надпись «добавь драйва».

При этом на сам стадион пропускают только аккредитованных журналистов.

На ваш взгляд Готов ли Порошенко мирно отдать власть в случае поражения на выборах? Да

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В центре Киева, в том числе непосредственно возле стадиона, усилена охрана общественного порядка. Движение автотранспорта на прилегающих улицах перекрыто.

Напомним, кандидаты в президенты Украины не пришли к компромиссу по вопросу проведения дебатов на НСК «Олимпийский». Порошенко, сперва согласившийся на участие в дебатах на стадионе, настаивает на дискуссии в эфире Общественного телевидения 19 апреля, как это предусматривает закон. Зеленский считает теледебаты пережитком прошлого и призывает встретиться на стадионе 19 апреля. При этом Порошенко считает, что дебаты на стадионе должны пройти 14 апреля, в воскресенье он готовится приехать на «Олимпийский».

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