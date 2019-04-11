Штабы Порошенко и Зеленского не смогли прийти к компромиссу по дебатам

Штабы кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского не пришли к компромиссу по вопросу проведения дебатов на НСК «Олимпийский».

Источник в штабе Зеленского сообщил, что «к компромиссу не пришли»: представители Порошенко «настаивают на проведении дебатов 14 апреля», а сторона Зеленского – «на той дате, которая предусмотрена законом», передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство «Украинские новости».

Источник сообщил также, что представители Порошенко пытаются использовать сложившуюся ситуацию в своих интересах, заявляя, что Зеленский якобы отказывается от дебатов 14 апреля.

Между тем Порошенко на форуме по безопасности в Киеве назвал Зеленского «виртуальным кандидатом», который «обращается ко всем с постановочными заученными словами и репликами, обращения только с экранов телевизоров и смартфонов».

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«Это очень напоминает фильм «Эквилибриум», там в воображаемом мире жители могут видеть своего лидера только на больших экранах и все эмоции и порывы к действиям подавляются», – сказал президент Украины.

По его словам, развязка фильма была неожиданной, так как «никакого лидера на самом деле нет, есть только его телевизионный образ, за которым прячется только определенная группа людей с циничными интересами».

«Рано или поздно софиты потухнут, а проблемы останутся (...) Шоу, в которое сегодня мой оппонент пытается превратить президентские выборы, многим может нравиться. Импонировать новизной, нетрадиционностью, остроумием. Но после 21 апреля шутки закончатся и наступит суровая реальность», – добавил Порошенко.

Напомним, кандидаты в президенты Украины не пришли к согласию по вопросу места и времени проведения совместных дебатов.

Владимир Зеленский настаивал на проведении дебатов на крупнейшем в Киеве стадионе – НСК «Олимпийский». Позже он предложил провести дебаты 19 апреля в режиме видеосвязи, причем Зеленский будет находиться на НСК «Олимпийский» в Киеве, а Порошенко – в телестудии.

Порошенко согласился на дебаты на стадионе 14 апреля, но призвал соперника встретиться еще и 19 апреля для проведения официальных теледебатов за счет государственного бюджета.

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