Порошенко и Зеленский подали заявки на проведение дебатов на стадионе

Стадион «Олимпийский» получил заявки на проведение дебатов от кандидатов на пост президента Украины Петра Порошенко на 14 апреля и от него же и Владимира Зеленского – на 19 апреля.

«В спорткомплекс «Олимпийский» поступили запросы от уполномоченных представителей кандидатов на пост президента Украины относительно проведения дебатов. В частности, от представителя кандидата в президенты Порошенко Петра Алексеевича – на 14 и 19 апреля 2019 года и от представителя кандидата в президенты Зеленского Владимира Александровича – на 19 апреля 2019 года», – сказано в сообщении на сайте «Олимпийского».

Напомним, Петр Порошенко и Владимир Зеленский решили провести дебаты на стадионе «Олимпийский», стоимость которых, по предварительным данным, составит около 1 млн долларов. Однако позже у кандидатов возникли разногласия по поводу даты. Штаб Зеленского предложил провести дебаты на стадионе 19 апреля, а Порошенко заявил, что придет на «Олимпийский» 14 апреля, а 19 апреля готов к дебатам на телевидении.

Позже ЦИК Украины напомнил, что дебаты должны проходить согласно законодательству, то есть в телестудии и за государственный счет.

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