У Зеленского и Порошенко возникли разногласия по поводу дебатов

Действующий президент Украины Петр Порошенко предлагает провести дебаты с кандидатом в президенты Владимиром Зеленским 14 апреля, хотя согласен поучаствовать в них и 19-го, как предлагает его оппонент.

«Остается предложение Порошенко провести дебаты 14 апреля на стадионе «Олимпийский», – передает ТАСС слова спикера штаба главы государства Олега Медведева.

Он добавил, что 19 апреля Порошенко придет на дебаты, так как этого требует закон, передает РИА «Новости».

«В законе не написано приходить на стадион, а норма закона предполагает участие в дебатах на Общественном ТВ, и требование закона является приоритетом. Не исключено, что Порошенко сможет придти и 19 апреля на НСК «Олимпийский», но только в то время, когда он будет свободен от выполнения от своих обязанностей», – сказал Медведев.

В начале апреля Зеленский вызвал Порошенко на дебаты на крупнейший стадион Киева – «Олимпийский». Действующий президент Украины принял вызов своего соперника.

На прошлой неделе сообщаюсь, что социальная сеть «Одноклассники» начала переговоры по трансляции дебатов Порошенко и Зеленского.