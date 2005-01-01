Порошенко принял вызов Зеленского

Действующий президент Украины Петр Порошенко согласился с предложением своего соперника на выборах Владимира Зеленского провести дебаты не в телестудии, а на стадионе.

Порошенко в Twitter заявил, что правила дебатов указаны в соответствующем законе, и посоветовал Зеленскому прочитать этот документ. Действующий президент отметил, что дебаты «могут проходить на базе Общественного телевидения с трансляцией по всем телеканалам для десятков миллионов людей».

«Но стадион, так стадион. Я жду Вас, Владимир Александрович», – заявил Порошенко.

Напомним, Зеленский вызвал Порошенко на дебаты на крупнейший стадион Киева.