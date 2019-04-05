«Одноклассники» начали переговоры по трансляции дебатов Порошенко и Зеленского

Социальная сеть «Одноклассники» заявила о переговорах по трансляции дебатов кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского, рассказал представитель соцсети.

«Мы ведем переговоры с несколькими украинскими вещателями об организации трансляции дебатов кандидатов в президенты страны, и некоторые из них находятся в финальной стадии», – сообщил представитель «Одноклассников», передает РБК.

С кем проходят переговоры и как будет организована трансляция, не раскрывается. Между тем, по словам источника, знакомого с проектом, в случае достижения договоренности, дебаты будут транслировать на русском и украинском языках, а зрители смогут голосовать за их участников в прямом эфире.

Зеленский вызвал Порошенко на дебаты на крупнейший стадион Киева – «Олимпийский». Действующий президент Украины принял вызов своего оппонента.

В мае 2017 года Украина ввела санкции сроком на три года в отношении компаний «Яндекс», «Лаборатория Касперского», DrWeb, Mail.Ru Group, а также социальных сетей «ВКонтакте» и «Одноклассники», наложив ограничения на их работу. Несмотря на это, «ВКонтакте», «Одноклассники» и «Яндекс» регулярно попадают в рейтинг самых популярных среди украинцев веб-сайтов.