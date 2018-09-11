Запрещенные Киевом российские сайты остались в числе самых популярных на Украине

Украинские пользователи активно посещают российские соцсети и другие запрещенные правительством сайты, по данным исследования Factum Group Ukraine.

По итогам августа ассоциация определила список популярных сайтов среди 5 тыс. украинских пользователей. «ВКонтакте» занял четвертую строчку, «Яндекс» – восьмую, «Одноклассники» – девятую, передает ТАСС.

В мае 2017 года Украина ввела санкции сроком на три года в отношении компаний «Яндекс», «Лаборатория Касперского», DrWeb, Mail.Ru Group, а также социальных сетей «ВКонтакте» и «Одноклассники», наложив ограничения на их работу. Несмотря на это, «ВКонтакте», «Одноклассники» и «Яндекс» регулярно попадают в рейтинг самых популярных среди украинцев веб-сайтов.