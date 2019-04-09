ЦИК Украины потребовал от Зеленского и Порошенко провести дебаты по закону

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9 апреля, вторник  |  Последнее обновление — 15:46  |  vz.ru
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Россия готова разрушить стратегическую дуополию США и Германии

Россию хочет вернуть утраченные в 90-е годы технологии производства турбин большой мощностиФото: Александр Крупнов/Интерпресс/ТАСС
История с немецкими газовыми турбинами для ТЭС в Крыму заставила задуматься о возвращении собственных компетенций. В период СССР наше лидерство в этой высокотехнологичной области машиностроения было очевидно точно так же, как авторитет в сфере авиастроения. Пришло время вклиниться не только в господство Boeing и Airbus в небе, но и в господство машиностроительных гигантов Siemens и General Electric на земле. Подробности...
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Выборы на Украине идут по идеальному для России сценарию

Победа Порошенко без масштабных фальсификаций не представляется возможнойФото: Sergii Kharchenko/ZUMA/ТАСС
У Порошенко «уходит почва из-под ног» – руководство сразу двух особо значимых областей отказалось ему подчиняться, пускай и по разным причинам. Это говорит в пользу версии о том, что администрация президента Украины готовит масштабные фальсификации для победы во втором туре выборов. Переизбрание Порошенко в таких условиях стало бы идеальным сценарием для России. Подробности...
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Почему армия отказывается от призывников с татуировками на лице

Препятствием для службы в армии может стать не только плохое зрение, но и татуировкиФото: Игорь Зарембо/РИА Новости
Проходящий сейчас весенний призыв внезапно выявил малоизвестный способ избежать армии. Призывнику достаточно сделать татуировку на лице и, явившись в военкомат, он увидит однозначную реакцию призывной комиссии. Почему в Вооруженных силах не любят татуировки и как подобные украшения могут в целом навредить карьере? Подробности...
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Европа оправдывается за причастность к страшному преступлению в Африке

Кровавая резня в Руанде стала одним из самых страшных преступлений современной историиФото: Corinne Dufka/Reuters
Европейские политики отметили скорбную годовщину одного из самых кровавых преступлений современной истории. 25 лет назад сотни тысяч человек погибли в Руанде в результате массовых убийств, совершенных холодным оружием. Что это было, откуда возникло – и почему Международный трибунал по Руанде так сильно испортил репутацию Европы в Африке? Подробности...
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Самый богатый экс-министр России оказался за решеткой

Журнал «Форбс» оценивал состояние Абызова в 1,2 млрд долларовФото: Александр Рюмин/ТАСС
Ушедший в тень после отставки бывший глава бывшего министерства по делам Открытого правительства Михаил Абызов оказался в центре внимания. По возвращении из Италии, где он жил в последнее время, Абызов, заподозренный в афере на 4 млрд рублей, был заключен под стражу. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляет ФСБ. Подробности...
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У России есть единственный выбор между Индией и Пакистаном

Алексей Куприянов, к.и.н., научный сотрудник ИМЭМО РАН
В связи с начинающейся в Москве российско-индийской конференцией клуба «Валдай» эксперты снова спорят: с кем России дружить в регионе – с Индией или Пакистаном? Очевидный ответ – с обоими. Но давайте разберемся. Подробности...
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Ювенальная юстиция мостит дорогу в ад

Сергей Худиев, публицист, богослов
Успевшие скомпрометировать себя скандинавские формы опеки буквально и старательно копируются у нас, в России. Соседей активно побуждают докладывать о «проблемных» семьях. Конечно, те, кто разворачивают эту кампанию, хотят, как лучше. Подробности...
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Почему Мексика никогда не станет Украиной

Никита Коваленко, политический обозреватель
Если мы начинаем говорить, что ситуации с Мексикой и Украиной идентичны, то мы просто-напросто противоречим сами себе. Ведь это фактически можно расценивать как признание украинских фантазий реальностью. Подробности...
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            ЦИК Украины потребовал от Зеленского и Порошенко провести дебаты по закону

            9 апреля 2019, 15:35

            Текст: Сергей Гурьянов

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            Кандидаты в президенты Украины должны соблюдать законодательство, по которому дебаты нужно провести в телестудии и за государственный счет, заявила глава ЦИК Украины Татьяна Слипачук.

            «Ни ЦИК, ни кандидаты не имеют права изменять нормы закона. И Центризбирком не видит оснований изменять свое постановление по организации проведения теледебатов, которое отвечает национальному законодательству и международным стандартам», – передает ее слова ТАСС.

            Слипачук подчеркнула, что штабы кандидатов в президенты Владимира Зеленского и Петра Порошенко еще не обращались в ЦИК по этому поводу ни устно, ни письменно.

            Руководитель Национальной общественной телерадиокомпании Украины Зураб Аласания отметил, что проведение дебатов Порошенко и Зеленского в студии обойдется госбюджету в более чем 220 тыс. долларов, если это сделать в Национальном спортивном комплексе «Олимпийский».

            «Это включает и студию, и камеры, и зарплату. Все, что потребуется», – заявил Аласания.

            Он отметил, что в стоимость входит трансляция 60 минут дебатов на телевидении и на радио. Если один из кандидатов на дебаты не придет, то стоимость может уменьшиться.

            В то же время МВД Украины начало подготовку к обеспечению безопасности спорткомплекса «Олимпийский» к предвыборным дебатам. Об этом сообщила заместитель начальника пресс- службы Нацполиции Ольга Атаманова.

            «Прямо сейчас председатель Нацполиции Сергей Князев, заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой и председатель ГосЧС Николай Чечеткин провели координационное совещание на стадионе, где, возможно, состоятся дебаты кандидатов в президенты», – сказала она.

            В штабе Зеленского сообщили, что украинцы направили более 10 тыс. вопросов, чтобы шоумен задал их действующему президенту Петру Порошенко. Самыми наболевшими для украинцев являются вопросы войны в Донбассе, борьбы с масштабной коррупцией и нищетой. В частности, предлагается спросить, почему капитал Порошенко за пять лет вырос в 90 раз, «а народ продолжает быть нищим?»

            «Когда Порошенко прекратит войну в Донецкой области? Когда посадят коррупционеров?», – предлагают спросить украинцы у Порошенко.

            Накануне сообщалось, что Порошенко предлагает провести дебаты с Зеленским 14 апреля, хотя согласен поучаствовать в них и 19-го, как предлагает его оппонент.

            В начале апреля Зеленский вызвал Порошенко на дебаты на крупнейший стадион Киева – «Олимпийский». Действующий президент Украины принял вызов своего соперника. По закону дебаты должны состояться за два дня до выборов в студии национальной телерадиокомпании.


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