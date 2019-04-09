ЦИК Украины потребовал от Зеленского и Порошенко провести дебаты по закону

Кандидаты в президенты Украины должны соблюдать законодательство, по которому дебаты нужно провести в телестудии и за государственный счет, заявила глава ЦИК Украины Татьяна Слипачук.

«Ни ЦИК, ни кандидаты не имеют права изменять нормы закона. И Центризбирком не видит оснований изменять свое постановление по организации проведения теледебатов, которое отвечает национальному законодательству и международным стандартам», – передает ее слова ТАСС.

Слипачук подчеркнула, что штабы кандидатов в президенты Владимира Зеленского и Петра Порошенко еще не обращались в ЦИК по этому поводу ни устно, ни письменно.

Руководитель Национальной общественной телерадиокомпании Украины Зураб Аласания отметил, что проведение дебатов Порошенко и Зеленского в студии обойдется госбюджету в более чем 220 тыс. долларов, если это сделать в Национальном спортивном комплексе «Олимпийский».

«Это включает и студию, и камеры, и зарплату. Все, что потребуется», – заявил Аласания.

Он отметил, что в стоимость входит трансляция 60 минут дебатов на телевидении и на радио. Если один из кандидатов на дебаты не придет, то стоимость может уменьшиться.

В то же время МВД Украины начало подготовку к обеспечению безопасности спорткомплекса «Олимпийский» к предвыборным дебатам. Об этом сообщила заместитель начальника пресс- службы Нацполиции Ольга Атаманова.

«Прямо сейчас председатель Нацполиции Сергей Князев, заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой и председатель ГосЧС Николай Чечеткин провели координационное совещание на стадионе, где, возможно, состоятся дебаты кандидатов в президенты», – сказала она.

В штабе Зеленского сообщили, что украинцы направили более 10 тыс. вопросов, чтобы шоумен задал их действующему президенту Петру Порошенко. Самыми наболевшими для украинцев являются вопросы войны в Донбассе, борьбы с масштабной коррупцией и нищетой. В частности, предлагается спросить, почему капитал Порошенко за пять лет вырос в 90 раз, «а народ продолжает быть нищим?»

«Когда Порошенко прекратит войну в Донецкой области? Когда посадят коррупционеров?», – предлагают спросить украинцы у Порошенко.

Накануне сообщалось, что Порошенко предлагает провести дебаты с Зеленским 14 апреля, хотя согласен поучаствовать в них и 19-го, как предлагает его оппонент.

В начале апреля Зеленский вызвал Порошенко на дебаты на крупнейший стадион Киева – «Олимпийский». Действующий президент Украины принял вызов своего соперника. По закону дебаты должны состояться за два дня до выборов в студии национальной телерадиокомпании.