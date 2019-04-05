Названа стоимость дебатов Зеленского и Порошенко

Стоимость проведения дебатов кандидатов в президенты Украины Владимира Зеленского и Петра Порошенко на киевском стадионе «Олимпийский» составит около 1 млн долларов.

«По предварительным данным, на проведение дебатов придется потратить около 1 миллион долларов», – заявил руководитель национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) Зураб Аласания, передает РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что представитель штаба Порошенко Олег Медведев заявил, что их кандидат готов оплатить половину расходов дебатов из своего избирательного фонда, призвав Зеленского оплатить вторую часть.

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Руководитель НОТУ отметил, что сметы проведения дебатов пока нет, но варианты монтажа сцены, установки света, звука и обеспечение безопасности уже прорабатываются.

Однако ранее заместитель гендиректора стадиона Виктор Анисимов заявил, что «Олимпийский» официальных обращений о проведении дебатов Зеленского и Порошенко пока не получал, но при необходимости стадион готов провести мероприятие на высшем уровне.

Между тем, дебаты Зеленского и Порошенко, назначенные на 19 апреля, заинтересовали не только украинцев, но и жителей других стран.

«Много обращений приходит на официальные электронные ящики НСК «Олимпийский», сотрудникам и в социальных сетях. Все хотят попасть, все просят забронировать – обычные граждане Украины, публичные люди. В том числе приходят запросы из-за границы, которые готовы купить билеты, приехать из-за границы для того, чтобы посетить дебаты», – сказал заместитель гендиректора «Олимпийского» Виктор Анисимов, отметив, что уже поступили обращения из Германии и Англии.

Напомним, выборы президента прошли на Украине 31 марта. По данным ЦИК, никто из кандидатов не смог набрать необходимого для победы в первом туре числа голосов. Второй тур назначен на 21 апреля. В нем примут участие Владимир Зеленский и Петр Порошенко.

3 апреля Зеленский в видеообращении вызвал Порошенко на дебаты перед вторым туром выборов. Порошенко вызов принял. Зеленский также предложил Юлии Тимошенко стать ведущей этих дебатов.

Позже в Кремле рассказали об отношении президента России Владимира Путина к шоу на украинских выборах. По мнению российского президента, «главное – конкретные результаты конкретной работы, и не популистски, а реалистично сформулированные планы, с которыми кандидат идет на те или иные выборы».