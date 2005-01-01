Объявлены итоги первого тура выборов президента Украины

ЦИК Украины обнародовал предварительные официальные данные первого тура выборов президента страны после обработки 100% протоколов.

Лидер первого тура Владимир Зеленский набрал 30,24% голосов, действующий президент страны Петр Порошенко – 15,95%, передает ТАСС.

В пятерку лидеров также вошли Юлия Тимошенко («Батькивщина») с 13,4%, Юрий Бойко («Оппозиционная платформа – За жизнь») с 11,67% и Анатолий Гриценко («Гражданская позиция») с 6,91%.

Окончательные официальные данные должны быть объявлены до 10 апреля.