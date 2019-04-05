В Кремле рассказали об отношении Путина к шоу на выборах президента

Президент Владимир Путин считает, что для действующего главы того или иного государства лучшей избирательной кампанией являются результаты его текущей работы, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, считают ли в Кремле, что предвыборная кампания должна быть похожей на шоу.

«Президент Путин всегда считал и считает, что для действующего главы государства лучшая избирательная кампания – это результаты его работы. … Для Путина всегда главное – конкретные результаты конкретной работы, и не популистски, а реалистично сформулированные планы, с которыми кандидат идет на те или иные выборы. Это всегда было политическим кредо Путина и вы знаете, что это кредо востребовано в нашей стране и пользуется доминирующей поддержкой населения», – сказал Песков.

Так он ответил на вопрос о том, как считают в Кремле, должна ли предвыборная президентская кампания быть шоу-программой, а также является ли это признаком демократии или хаоса.

Отвечая на вопрос об отношении Путина к участию в предвыборных дебатах, Песков отметил, что все зависит от конкретной ситуации – прежде всего, от того, является ли участие в дебатах обязательным требованием действующего законодательства о выборах. Если это не обязательное требование, то ситуацию, в которой встречается кандидат, пользующийся всеобъемлющей поддержкой населения, и кандидат, который вообще не пользуется поддержкой населения, «в полном смысле слова считать дебатами вряд ли можно», заключил Песков.

В то же время он заявил, что не дело Кремля оценивать избирательные кампании, этот вопрос скорее «нужно задавать избирателям», передает ТАСС.

Ни в вопросе Пескову про отношение к «предвыборному шоу», ни в ответе ни разу не прозвучало название какой-либо конкретной страны, однако явным контекстом этой темы является избирательная кампания на Украине, где второй тур президентских выборов состоится 21 апреля. В нем примут участие лидер первого тура президентской гонки Владимир Зеленский и действующий украинский президент Петр Порошенко. 3 апреля Зеленский записал видеообращение, в котором предложил Порошенко встретиться для дебатов перед вторым туром президентских выборов на киевском стадионе «Олимпийский». Глава государства принял это предложение.

Киевский политолог Михаил Погребинский объяснил, почему Зеленский предложил дебатировать Порошенко на многотысячном стадионе, а также отметил, что в команде шоумена есть люди, которые могут профессионально подготовить его к дебатам.

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