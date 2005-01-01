Эксперт спрогнозировал результат дебатов Зеленского и Порошенко

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4 апреля, четверг  |  Последнее обновление — 11:13  |  vz.ru
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Почему Mercedes инвестирует в санкционную Россию

Владимир Путин на отечественном лимузине Aurus заехал прямо на территорию немецкого завода Фото: Михаил Климентьев/
пресс-служба президента РФ/ТАСС
Владимир Путин приехал поздравить Mercedes-Benz с открытием немецкого завода в Подмосковье на отечественном лимузине Aurus. Но по традиции оставил свой автограф на первой российской иномарке, сошедшей с конвейера. Почему Mercedes-Benz решился инвестировать в российскую экономику не в самое простое для нее время?  Подробности...
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Россия может укрепить позиции в мире с помощью Анголы

Сорок лет назад президент Анголы Жоау Лоуренсу получал военное образование в нашей стране - как и эти его соотечественники, сфотографированные в прошлом году в КрымуФото: Сергей Мальгавко/ТАСС
В Москву приехал президент Анголы Жоау Лоуренсу. В четверг пройдут его переговоры с Владимиром Путиным. Два президента почти ровесники, оба увлекаются японскими единоборствами и закончили советские вузы. Так что при желании смогут общаться по-русски. Ангольцы вообще хотят укреплять отношения с нашей страной. Ведь во многом благодаря российской помощи они смогли отстоять свою независимость. Подробности...
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Из устаревшего Ил-76 сделали самолет нового поколения

Фото: Сергей Субботин/РИА «Новости»
ВВС России получили таки первый серийный Ил-76МД-90А – машину нового поколения, которую очень давно ждали. И хотя самолет приходит в войска со значительным опозданием, он должен в полной мере оправдать все возложенные на него надежды. Что нового заложили конструкторы в этот военно-транспортный самолет и в каком количестве он необходим ВВС? Подробности...
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Главный соперник Трампа попал под каток феминисток

Тяжеловес американской политики стремительно теряет свое влияние и перспективыФото: Joshua Roberts/Reuters
Казавшаяся безупречной карьера бывшего вице-президента США Джо Байдена вступила в полосу настоящего кошмара. Похоже, он стал очередной жертвой обвинений в сексуальных домогательствах. Почему именно сейчас «самый влиятельный собеседник в мире» (как его называла американская пресса) подвергся таким нападкам и что это значит для выборов президента США? Подробности...
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Самый богатый экс-министр России оказался за решеткой

Журнал «Форбс» оценивал состояние Абызова в 1,2 млрд долларовФото: Александр Рюмин/ТАСС
Ушедший в тень после отставки бывший глава бывшего министерства по делам Открытого правительства Михаил Абызов оказался в центре внимания. По возвращении из Италии, где он жил в последнее время, Абызов, заподозренный в афере на 4 млрд рублей, был заключен под стражу. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляет ФСБ. Подробности...
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Америка превращается в бессмысленного говоруна

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Что общего между марш-броском ВДВ на Приштину, двадцатилетие которого будет отмечаться совсем скоро, и заявлением НАТО о планах принять меры по обеспечению прохода украинских судов через Керченский пролив? Ответ прост. Это отчаяние Вашингтона. Подробности...
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Есть ли шанс у лесбиянки в России стать мэром

Анна Федорова, вице-президент Фонда открытой новой демократии
Женщин в политике меньше, сильно меньше, чем мужчин. Но если женщины пробираются в списки и доходят до голосования – они избираемы не хуже, чем мужчины. Так что миф о том, что российский народ не голосует за женщин – тоже миф. Подробности...
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Мадуро почувствовал поддержку России и стал смелым

Владимир Добрынин, журналист
В Венесуэле перешли к жесткостям. Давно пора. Хаос в стране не может продолжаться вечно, кто-то должен был проявить силу и волю. Лучше пусть это будет законный президент. Его загнали в угол и он решил пойти по пути Башара Асада. Подробности...
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    Роль Берии в истории

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      Актер Алексей Булдаков умер на 69-м году жизни. У него оторвался тромб, когда он ночевал в одном из отелей Улан-Батора. Булдаков стал всенародно любимым артистом в образе генерала Иволгина – после выхода фильмов «Особенности национальной охоты» и «Особенности национальной рыбалки»
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      Во время «Яхт-шоу-2019» в Дубае представили проект будущей суперъяхты

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          • Нет

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          • Порошенко - Тимошенко

          • Зеленский - Тимошенко

          За кого из российских фигуристок вы больше болеете?
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          • За Евгению Медведеву

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            Эксперт спрогнозировал результат дебатов Зеленского и Порошенко

               4 апреля 2019, 11:08
            Фото: Valentyn Ogirenko/Reuters, PAVLO PALAMARCHUK/EPA/ТАСС
            Текст: Андрей Резчиков

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            «Зеленский тоже не лыком шит. Он актер. В его команде есть люди, которые могут профессионально подготовить его к дебатам. Этот баттл с неизвестными результатами мог бы быть интересен для людей», – сказал газете ВЗГЛЯД киевский политолог Михаил Погребинский. Он объяснил, почему Зеленский предложил дебатировать Порошенко на многотысячном стадионе.

            Директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский отметил, что президент Украины Петр Порошенко – опытный демагог и «наверняка подготовился» к трудным вопросам, которые могли бы прозвучать на дебатах с Владимиром Зеленским.

            Напомним, ранее стало известно, что Порошенко согласился с предложением своего соперника на выборах Владимира Зеленского провести дебаты не в телестудии, а на стадионе. Действующий президент, правда, напомнил, что по закону «могут проходить на базе Общественного телевидения». «Но стадион, так стадион. Я жду Вас, Владимир Александрович», – добавил Порошенко.

            «Зеленский тоже не лыком шит. Он актер. В его команде есть люди, которые могут профессионально подготовить его к дебатам. Этот баттл с неизвестными результатами мог бы быть интересен для людей. Те, кто предпочитает Порошенко, и так проголосуют за него. А те, кто определился с Зеленским, то его неудачные ответы все равно не отвадят людей от голосования за него. Потому что они главным образом против Порошенко», – пояснил Погребинский.

            По его словам, Порошенко может придумать сколько угодно аргументов для убеждения электората, «но ему все равно не поверят». «Я не вижу для него других шансов кроме как сорвать каким-то способом выборы», – полагает Погребинский.

            Что касается самого предложения Зеленского дебатировать с Порошенко на многотысячном стадионе, то эксперт пояснил, что на нем могли бы собраться исключительно те, кто настроен против действующего президента. В то же время, подчеркнул эксперт, кроме стадиона Зеленский выдвигал ряд других требований, поэтому в итоге вряд ли оба политика сойдутся в очной дуэли. 

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