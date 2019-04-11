Зеленский предложил Порошенко новый формат дебатов

Избирательный штаб кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского предложил штабу Петра Порошенко провести дебаты 19 апреля в режиме видеосвязи, причем первый из кандидатов будет находиться на НСК «Олимпийский» в Киеве, а второй – в телестудии, сообщил глава штаба Зеленского Иван Баканов.

«Если Петр Алексеевич будет в студии на Общественном телевидении, а мы будем на НСК «Олимпийский», пожалуйста, можно будет совместить картинки и подебатировать друг с другом. В прямом эфире», – приводит его слова ТАСС.

Баканов подчеркнул, что Зеленскому нравится идея дебатов на стадионе, так как там «более открытая атмосфера». Дискуссии кандидатов в президенты на ТВ он назвал «пережитком советского прошлого».

«Надо становиться более открытыми и не бояться выходить в публичное пространство, в том числе на стадионе», – убеждены в штабе Зеленского.

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Напомним, кандидаты в президенты Украины не пришли к согласию по вопросу места и времени проведения совместных дебатов. Владимир Зеленский настаивает на проведении дебатов на крупнейшем в Киеве стадионе – НСК «Олимпийский». Порошенко согласился на дебаты на стадионе 14 апреля, но призывает соперника встретиться еще и 19 апреля для проведения официальных теледебатов за счет государственного бюджета.

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