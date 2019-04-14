Порошенко сказал, что сделает в случае победы Зеленского

Кандидат в президенты Украины, действующий глава государства Петр Порошенко, выступая в зале для прессы на стадионе «Олимпийский» в Киеве, заявил, что в случае победы Владимира Зеленского с уважением отнесется к выбору украинского народа.

«Если, не дай боже, он (Зеленский – прим. ВЗГЛЯД) будет избран, то это будет выбор украинского народа. И я его буду уважать», – приводит его слова ТАСС.

На ваш взгляд Готов ли Порошенко мирно отдать власть в случае поражения на выборах? Да

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Напомним, кандидаты в президенты Украины не пришли к компромиссу по вопросу проведения дебатов на НСК «Олимпийский». Порошенко, сперва согласившийся на участие в дебатах на стадионе, настаивает на дискуссии в эфире Общественного телевидения 19 апреля, как это предусматривает закон. Зеленский считает теледебаты пережитком прошлого и призывает встретиться на стадионе 19 апреля.

В воскресенье Порошенко прибыл на «Олимпийский», а его оппонент проигнорировал мероприятие.

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