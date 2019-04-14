Зеленский заявил о подготовке провокации против него на стадионе «Олимпийский»

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский объяснил, почему не стал сдавать анализы вместе с действующим главой государства Петром Порошенко на киевском стадионе «Олимпийский».

Зеленский, по его собственным словам, «получил секретную информацию» о том, что против него «кто-то готовил провокацию» на НСК «Олимпийский».

«Я туда не поехал», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на «Новости Украины».

Зеленский заявил, что сейчас не готов рассказать больше, но «когда-нибудь, после всех этих выборов, на свет прольется информация» о провокации.

На ваш взгляд Готов ли Порошенко мирно отдать власть в случае поражения на выборах? Да

Нет



Напомним, Зеленский и Порошенко готовятся к предвыборным дебатам, которые, как ожидается, пройдут на НСК «Олимпийский».

По требованию Зеленского оба кандидата сдали медицинские тесты на наличие алкоголя и наркотиков в крови.

Анализ крови у Зеленского в частной клинике «Евролаб» брал медработник Владислав Кирякулов, который в прошлом был актером сериала «Сваты».

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД