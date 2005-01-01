Анализ крови у Зеленского взял актер сериала «Сваты»

Анализ крови у кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского брал медработник Владислав Кирякулов, который в прошлом был актером сериала «Сваты».

В данный момент Кирякулов работает массажистом в клинике «Евролаб», информация о нем размещена на официальном сайте медицинского учреждения, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на телеканала «Прямой».

По данным телеканала, ранее Кирякулов участвовал в кулинарном шоу «Мастер-шеф», где его называют «доктором с тонкой душевной организацией».

Также он снимался в эпизоде сериала «Сваты», продюсером которого является Владимир Зеленский.

На YouTube-канале Chile Pepper появилось видео, на котором запечатлена сдача крови Зеленским. После в видео показана подборка ролей Кирякулова.

Отмечается, что он был актером массовки сериала «Сваты», снимался в фильмах «Дублер киллера», «Охота на вервольфа», «Санитар».

Напомним, в пятницу президент Украины Петр Порошенко прибыл в медпункт стадиона «Олимпийский» в Киеве, где сдал анализ крови на наркотики и алкоголь перед дебатами с Зеленским; тот тоже сдал анализ крови.

Проведения медицинской экспертизы кандидат в президенты потребовал в своем видеообращении к Порошенко. Он подчеркнул, что кандидаты должны «доказать народу, что среди них нет ни алкоголиков, ни наркоманов».

Сообщалось, что в анализе крови Порошенко «ни одного психоактивного вещества найдено не было».

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