Порошенко согласился обнародовать свои отношения с алкоголем

Президент Украины Петр Порошенко согласен на сдачу анализа на употребление наркотиков и алкоголя по требованию его соперника во втором туре выборов Владимира Зеленского, который назвал такие тесты условием проведения дебатов, сообщил внештатный советник Порошенко Олег Медведев.

«В рамках подготовки к дебатам Петр Порошенко завтра в 09.00 ждет Владимира Зеленского в медицинском пункте стадиона «Олимпийский», который Зеленский сам выбрал для проведения дебатов, для сдачи всех необходимых анализов, в том числе на предмет употребления алкоголя и наркотиков», – передает слова Медведева ТАСС.

Порошенко также готов оплатить из своего избирательного фонда половину суммы для проведения дебатов на стадионе «Олимпийский» в Киеве, передает «Интерфакс» со ссылкой на Медведева.

Он также отметил, что Зеленский должен заплатить вторую половину аренды стадиона и отчитаться, «откуда эти деньги поступили в избирательный фонд».

Ранее Порошенко согласился с предложением своего соперника на выборах Владимира Зеленского провести дебаты не в телестудии, а на стадионе.

Зеленский вызвал Порошенко на дебаты на крупнейший стадион Киева накануне. При этом условием проведения дебатов было названо проведение анализа кандидатами на наркотическую и алкогольную зависимость.