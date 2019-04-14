На «дебатах» Порошенко устроили давку

Из-за плохой организации «дебатов» президента Украины Петра Порошенко на стадионе «Олимпийский» в Киеве произошла серьезная давка.

На стадион пришло большое количество людей, которые надеялись послушать дебаты Порошенко и Владимира Зеленского. Людей пропускали через рамки-металлоискатели, но не на стадион, а к сцене возле входа на арену. Однако узнав, что Зеленский не пришел, многие попытались покинуть «дебаты», превратившиеся в митинг, передает РИА «Новости».

Специального выхода организаторы не предусмотрели, в итоге полицейские предложили выйти через те же самые рамки-металлоискатели. Однако через эти рамки продолжили заходить люди, в итоге началась сильная давка, люди стали кричать друг на друга.

Позже люди сами организовали узкий коридор для выхода.

Медики заявили, что к ним пока никто не обращался.

В воскресенье Порошенко приехал на «дебаты» со своим соперником Владимиром Зеленским, который прибывать на них не собирался, так как кандидаты в президенты Украины не пришли к компромиссу по вопросу их проведения на НСК «Олимпийский». Порошенко пригласил Зеленского на дебаты 14 апреля, а тот настаивает на их проведении 19 апреля.