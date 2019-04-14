Порошенко собрался в случае переизбрания оставить кабмин прежним

Действующий президент Украины Петр Порошенко заявил, что не будет менять глав МИД, минобороны и МВД в случае победы во втором туре выборов.

«Я отправлять в отставку глав ни МИД, ни Минобороны, ни МВД не собираюсь», – передает слова Порошенко ТАСС.

Заявление он сделал на стадионе «Олимпийский», куда приехал на «дебаты» со своим соперником Владимиром Зеленским, зная, что тот не собирается на них приезжать 14 апреля.

Кандидаты в президенты Украины не пришли к компромиссу по вопросу проведения дебатов на НСК «Олимпийский». Порошенко пригласил Зеленского на дебаты 14 апреля, а тот настаивает на их проведении 19 апреля.