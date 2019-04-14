Зеленского заметили за просмотром своих «дебатов» с Порошенко в Facebook

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский смотрел трансляцию дебатов с действующим главой государства Петром Порошенко, на которые он не явился, в прямом эфире в Facebook.

Пользователи, наблюдавшие за выступлением Порошенко, заметили в эфире автоматическое сообщение соцсети: «Владимир Зеленский смотрит это вместе с вами», сообщает «Страна».

Напомним, Порошенко позвал Зеленского провести дебаты на стадионе «Олимпийский», хотя шоумен предлагал для этого другой день – 19 апреля. В итоге президент прибыл на стадион и провел «дебаты» в одиночестве, превратив их в свой предвыборный митинг.

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