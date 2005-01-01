Зеленский приоткрыл «политическое лицо»

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3 апреля, среда  |  Последнее обновление — 22:58  |  vz.ru
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Зачем государство превращает сборы в налоги

Налоговая служба наводит ужас на российский бизнесФото: Виктор Бартенев/«Интерпресс»/ТАСС
Во всем мире бизнес уже давно платит государству за вред, который наносит экологии или дорогам. Россия только наверстывает упущенное. Минфин придумал, как заставить бизнес платить ряд сборов, появившихся в России относительно недавно. Он предложил перевести их в разряд налогов и дать на откуп Федеральной налоговой службе. Как отреагировал на это бизнес и почему? Подробности...
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Сможет ли НАТО гарантировать Украине проход через Керченский пролив

Без грубого нарушения конвенции Монтрё американцы не смогут отправить армаду в Черное мореФото: facebook.com/StandingNATOMaritimeGroup2
Американский представитель при НАТО пригрозил: в Черное море отправятся корабли альянса, чтобы «гарантировать безопасный проход украинских судов через Керченский пролив». Что могут предпринять американцы и их союзники, не нарушая конвенции Монтрё 1936 года, и готов ли Черноморский флот России дать достойный ответ? Подробности...
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Корпорации начали «драться» за медалистов олимпиады «Я – профессионал»

Золотые медалисты олимпиады получат премии по 200–300 тысяч рублей Фото: vk.com/olimpiprofi
«Вы попали под прицел крупнейших компаний. Я вижу здесь лидеров российского рынка, каждый из которых выписывает себе победителей. Они начинают за вас драться. И это здорово», – заявил первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко, открывая церемонию награждения золотых медалистов образовательной олимпиады для студентов «Я – профессионал». Подробности...
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Богатейшие американцы жалуются на нехватку денег

Типичный американец все больше выглядит такФото: Zohra Bensemra/Reuters
Гигантские для России зарплаты – сотни тысяч долларов в год – все меньше устраивают американцев. Даже столь серьезные деньги больше не обеспечивают жителям крупнейших городов США возможность ни в чем себе не отказывать. Почему даже самым успешным представителям западного общества теперь не хватает денег? Подробности...
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Самый богатый экс-министр России оказался за решеткой

Журнал «Форбс» оценивал состояние Абызова в 1,2 млрд долларовФото: Александр Рюмин/ТАСС
Ушедший в тень после отставки бывший глава бывшего министерства по делам Открытого правительства Михаил Абызов оказался в центре внимания. По возвращении из Италии, где он жил в последнее время, Абызов, заподозренный в афере на 4 млрд рублей, был заключен под стражу. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляет ФСБ. Подробности...
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Есть ли шанс у лесбиянки в России стать мэром

Анна Федорова, вице-президент Фонда открытой новой демократии
Женщин в политике меньше, сильно меньше, чем мужчин. Но если женщины пробираются в списки и доходят до голосования – они избираемы не хуже, чем мужчины. Так что миф о том, что российский народ не голосует за женщин – тоже миф. Подробности...

Мадуро почувствовал поддержку России и стал смелым

Владимир Добрынин, журналист
В Венесуэле перешли к жесткостям. Давно пора. Хаос в стране не может продолжаться вечно, кто-то должен был проявить силу и волю. Лучше пусть это будет законный президент. Его загнали в угол и он решил пойти по пути Башара Асада. Подробности...
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Память о блокаде Ленинграда раздражает инфантилов

Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Нашлись «суперпатриоты», которые считают сам жанр комикса недостойным памяти героев Великой Отечественной войны. В издании такой книжки они увидели и кощунство, и глупость, и предательство, и «подражание тупым американцам». Подробности...
Обсуждение: 32 комментария
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      Актер Алексей Булдаков умер на 69-м году жизни. У него оторвался тромб, когда он ночевал в одном из отелей Улан-Батора. Булдаков стал всенародно любимым артистом в образе генерала Иволгина – после выхода фильмов «Особенности национальной охоты» и «Особенности национальной рыбалки»
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            Зеленский приоткрыл «политическое лицо»

            В случае избрания Зеленский может оказаться даже более агрессивным лидером, чем Порошенко   3 апреля 2019, 22:40
            Фото: «Слуга народа»/Студия Квартал-95
            Текст: Оксана Борисова,
            Михаил Мошкин

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            Впервые с начала избирательной кампании Зеленский позволил себе грубый выпад против Москвы. Правда, сделал это не сам, а устами одного из советников, назвавшего российскую власть «врагом». Теперь осталось понять, зачем? Если вдруг Зеленский сделал это искреннее, тогда мы через какое-то время будем с ностальгией вспоминать Порошенко как «голубя» на фоне нового агрессивного лидера Украины.

            Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский относится к российскому руководству враждебно, заявил вечером в среду представитель его предвыборного штаба Дмитрий Разумков.

            Отвечая на вопрос, считает ли его патрон Москву своим врагом, Разумков ответил: «Российская власть – да. Он достаточно четко об этом говорит», причем претензии шоумена касаются Крыма и Донбасса. В то же время Разумков подчеркнул, что Зеленский «не антироссийский кандидат».

            Таким образом, бывший комик, ныне кандидат в президенты Владимир Зеленский в среду начал приоткрывать свое политическое лицо. Если раньше он избегал любой конкретики и по сути строил свою кампанию на простом тезисе, что «Зеленский – анти-Порошенко», то теперь его штаб начал озвучивать конкретные пункты будущей программы.

            А в окружении Зеленского уже назвали и первые персоналии. Так главу МИДа Павла Климкина, хорошо знакомого россиянам, может сменить малоизвестный у нас экс-министр финансов Александр Данилюк.

            Об этом сообщил народный депутат Украины Сергей Лещенко. «На встрече с Европейской бизнес-ассоциацией Зеленский тестировал публику, как она воспримет назначение Данилюка министром иностранных дел, – цитирует Лещенко «Новое время». – Но решение пока не финализировано».

            Издание отмечает, что в будущую команду президента Зеленского, кроме Лещенко и того же Данилюка, войдут также экс-министр экономики, литовец Айварас Абромавичус и Руслан Рябошапка – бывший чиновник Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК).

            Как известно, все эти политики входили в команду Порошенко и Яценюка в 2014-2016 годах, однако затем поссорились с президентом. Но недавно еще до первого тура, они примкнули к Зеленскому. На вопрос о том, огласит ли Зеленский кандидатуру своего премьера, Лещенко сказал: «Это нереально, ведь премьер-министра назначает Верховная рада».

            Также в среду, выступая в киевском Центре свободной экономики имени Кахи Бендукидзе, другую часть планов команды Зеленского приоткрыл уже упомянутый Данилюк. В случае победы своего кандидата, он пообещал начать либеральные реформы в экономике и быстро провести «первые посадки» коррупционеров.

            Одновременно штаб Зеленского обнародовал «восемь требований к Порошенко», в которой уже можно уловить черты будущей антикоррупционной и экономической программы президента Зеленского, сообщала газета ВЗГЛЯД.

            Многие при этом сразу обратили внимание на то, что программа старательно обходит стороной темы, связанные с Россией.

            Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко считает, что кандидат Зеленский постепенно «набирает такие же антироссийские лозунги, какие были у Порошенко».

            «С самого начала было понятно, что Зеленский будет продолжать политику Порошенко. Более того, велика вероятность, что Зеленский с точки зрения отношений с Россией будет даже радикальнее, чем Порошенко, - заявил газете ВЗГЛЯД Охрименко.

            По словам эксперта, на сегодня Украина не может не быть «антироссийским государством».

            «Не будь Майдана и всех этих событий, тогда мы могли бы видеть президентом нейтрального человека, который понимал бы, что конфликтовать с Россией не нужно», - объяснил Охрименко.

            Впрочем, следует оговориться, что пока этот короткий выпад в адрес Кремля позволил себе лишь один из советников Зеленского. Депутат верховной рады от «Оппозиционного блока» Евгений Балицкий не удивлен тем, что Зеленский лично пока избегает темы Донбасса, но при этом прямо выступает в защиту статуса русского языка на Украине.

            «Он позиционирует себя как будущий президент всей страны, а не только Юго-Востока, где по большей части голоса отдали ему», – пояснил депутат газете ВЗГЛЯД. По его мнению, Зеленский для этого региона – «меньшее из двух зол», поэтому «Юго-Восток будет вынужден голосовать за него, для того, чтобы не допустить к власти откровенного националиста, каким стал Порошенко».

            Депутат напомнил: «Когда пять лет назад Порошенко шел на выборы, он не говорил, что будет ущемлять русский язык, и что будет такая истерия по поводу России. Он говорил о мире и дружбе. Но риторика потом поменялась. А люди по-прежнему хотят нормальных отношений со всеми соседями, в том числе и Россией».

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            Готов ли Порошенко мирно отдать власть в случае поражения на выборах?


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            Пока позиция Зеленского «кажется наиболее толерантной» в этом отношении, однако молодой кандидат в президенты не делает никаких решительных обещаний по Донбассу, которые «могут вызвать дискуссию и позволить Порошенко заработать бонусы».

            «Зеленскому правильнее сейчас не делить шкуру неубитого медведя, то есть вообще не делать никаких резких заявлений, – считает он. – Зная лично Порошенко, я бы парусов еще не опускал, ситуация очень неровная».

            По его мнению, Порошенко еще может эффективно использовать свое электоральное «поле» и при этом снизить общую явку. Если он этого добьется, то Зеленский не возьмет достаточное количество голосов», – предупредил депутат. В том числе, не исключено угроза «обострения боевых действий», предупредил Балицкий, напомнив, что Украина – страна непредсказуемая.

            В свою очередь президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко уверен, что Зеленский лично «боится поднимать тему России, поскольку сам не знает, что здесь можно противопоставить Порошенко». 

            «На сегодня у Зеленского нет своей четкой позиции ни по Крыму, ни по Донбассу, ни в целом по отношениям с Россией» – подчеркнул политолог. По его прогнозу, Зеленский будет продолжать «пиариться на контрабанде и коррупции», а действительно важные темы для украинцев – замалчивать.

            «Если Зеленский действительно станет президентом, с чего он начнет? Можно себе представить, что он вступит в переговоры с Путиным, однако, что он может предложить Путину?»

            – риторически спрашивает Охрименко в интервью газете ВЗГЛЯД. «Пока это звучит сюрреалистично, но поговаривают, что Зеленский может даже толкать на пост премьера Михаила Саакашвили. Это пока еще не более чем разговоры, но то, что он будет с Зеленским дружен – это однозначно. То, что Саакашвили максимально воспользуется услугами Зеленского – это точно», – уверен Охрименко.

            По его словам, после первого тура с Зеленским уже встретились или напрашиваются на встречу очень многие политики из первой волны, пришедшей к власти после Евромайдана, в том числе и правительства Арсения Яценюка. В случае победы Зеленский будет черпать кадры из этого резерва, предполагает Охрименко.

            «Очень важна будет должность главы администрации президента. Некоторые говорят, что ее займет бывший одесский губернатор Игорь Палица, человек близкий к Коломойскому. Если так и случится, то мы увидим что-то наподобие ренессанса Яценюка. Так что мы еще можем увидеть команду Зеленского – Яценюка-2, с такими лозунгами, что первый Яценюк нам покажется ангелочком», – подытожил эксперт.

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