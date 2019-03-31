Западные СМИ: Если победит Зеленский, России будет сложнее

«Стратегическая дилемма: олигарх или кто-то, возможно, контролируемый олигархом? Марионетка или кукловод?» – так западные аналитики представляют себе сценарий украинских выборов. Комментируя борьбу Зеленского и Порошенко, европейские СМИ в наименьшей степени говорят о торжестве украинской демократии. Украину предупреждают о грядущих сложностях и рисуют ей апокалиптический сценарий.

«В мрачном мире украинской политики, где разграничение между политикой и бизнесом расплывчато, трудно понять, кто кого поддерживает», – с некоторой растерянностью отмечает издание Politico.

На вопрос Reuters, есть ли опасения по поводу связей Владимира Зеленского с олигархом Игорем Коломойским, эксперт инвестиционной компании Aberdeen Standard Investments Эдвин Гутьеррес ответил однозначно: «Это так. Но, в конце концов, олигархи всегда правят на Украине».

«Стратегической дилеммой будет то, что вы предпочитаете: олигарха или кого-то, кто возможно под контролем олигарха? Марионетку или кукловода?» – сказал тому же Reuters специализирующийся на Восточной Европе аналитик и политический консультант Раду Магдин.

Politico дает совет победителю в первом туре: «До сих пор основным подспорьем избирательной кампании Зеленского служили принадлежащие олигархам телеканалы Украины. Это позволило Зеленскому оградить себя от критического взгляда. Но чтобы победить Порошенко, ему придется быть более смелым, привлекая больше независимо мыслящих журналистов или соглашаясь принять участие в дебатах один на один».

Не вся западная пресса видит в победе Владимира Зеленского исключительно результат олигархических игр Коломойского против Порошенко. Многие пишут о накопившихся усталости и раздражении электората. «Молодой телевизионный комик и начинающий политик нанес удар по политической элите Украины в первом туре президентских выборов, – пишет New York Times. – Официальные результаты показали, что электорат устал от отсутствия перемен в стране, в которой правят богатые бизнесмены».

Что же касается Порошенко, то, как напомнило американское издание, «источником его богатства остается шоколадная империя, он не выполнил обещание кампании 2014 года продать свой бизнес».

Лондонская The Guardian отмечает: «Кампания «темной лошадки» Зеленского во многом рассчитана на высокие результаты среди молодых избирателей. Они жаждут перемен и разочарованы буксующими реформами и застоем в экономике. Пять лет назад украинцы свергли президента в ходе уличных протестов против коррупции. Многие чувствуют, что обещания революции не были выполнены».

На ваш взгляд Готов ли Порошенко мирно отдать власть в случае поражения на выборах? Да

Нет



Эксперты, опрошенные испанской Pais , перечисляют причины проигрыша Порошенко: коррупция, олигархическая система, усталость населения. «Эти обстоятельства предъявили счет политикам-ветеранам и вознесли на вершину артиста Зеленского», – указывает мадридское издание.

Обозреватель The Financial Times анализирует тактику кандидата, победившего с большим отрывом в первом туре: «Зеленский избегал подробных интервью и дебатов со своими оппонентами, провел неортодоксальную кампанию, основанную на социальных сетях и комедийных выступлениях. Он, как и другие успешно выступившие кандидаты, призвал Запад активизировать дипломатические усилия по прекращению конфликта с Россией». При этом Зеленский «пообещал ввести новое поколение политических лидеров, сохраняя при этом Украину на пути к дальнейшей западной интеграции».

Результаты выборов отражают глобальную тенденцию вытеснения авторитетных политических лидеров в пользу кандидатов, которые обещают полную перестройку внутри страны, констатирует американское издание.

Немецкая Handelsblatt обратила внимание на слабые места в позиции Зеленского – он через «офшорные компании своей продюсерской фирмы «Квартал 95» даже ведет бизнес с Россией». «То, что у Зеленского есть бизнес в России, не является удивительным: он есть у большинства украинских предпринимателей. При этом, однако, страдает его свежий и честный имидж: с оправданиями и отговорками он производит впечатление типичного политика», – сказал немецкому изданию эксперт Зенон Завада из Concorde Capital.

Политическая программа Зеленского достаточно размыта, констатирует The New York Times: «Однажды он даже попытался устроить краудсорсинг, предложив сторонникам поделиться мыслями для своей политической программы в соцсетях. Во втором туре избирателям это может показаться недостаточным».

На эту тему

Но в целом пресса демонстрирует уверенность в успехе Зеленского во втором туре 21 апреля. Эксперт Фонда Карнеги Балаш Ярабик отметил в комментарии Washington Post : Зеленский «занимал лидирующее положение во всех регионах, включая Западную Украину». «Это означает, что у Зеленского есть шанс превратить второй тур в референдум о правлении Порошенко, а не как голосование против Путина, как того хотел Порошенко», – делает вывод Ярабик.

«Комик одержит победу, так как поддержка нынешнего президента достигла своего «потолка», – заявил французскому изданию Le Figaro эксперт аналитического центра Democracy House в Киеве Анатолий Октисюк.

При этом, как отмечает собеседник Washington Post Балаш Ярабик, «неподготовленный Зеленский, если выиграет второй тур, столкнется с проблемами – начиная от экономического спада и заканчивая переговорами с президентом России Владимиром Путиным».

Немецкая Handelsblatt, строящая прогноз на случай избрания Зеленского президентом, отмечает:

«Если победит Зеленский, России будет сложнее.

Поскольку Кремль больше не сможет утверждать, что русскоязычных украинцев подавляют, а Украина сама по себе антироссийская».

А Foreign Policy рисует апокалиптический сценарий, ссылаясь на сериал «Слуга народа», где Зеленский играл простого учителя, ставшего президентом Украины. Телевизионный образ президента – опасно пророссийский, отмечает американское издание. «Если воспринимать это шоу как «сценарий реформ»... то его покровителям и сторонникам самое время бить тревогу, – цитирует Foreign Policy портал ИноСМИ. – В лучшем случае они могут рассчитывать на одни неудачи в течение двух лет. А в худшем возможен распад страны и арест их лидера. В конце второго сезона Голобородько (персонаж, которого играет Зеленский – прим. ВЗГЛЯД) благодаря своим усилиям наживает множество врагов и проигрывает сфальсифицированные выборы. В третьем сезоне обезумевшие украинские националисты устраивают переворот под лозунгом «Свобода, семья, страна» и арестовывают Голобородько... К последнему эпизоду третьего сезона страна раскалывается на 30 мини-государств».